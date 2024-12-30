西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點　神隊友助攻上看3千萬人次

▲西螺福興宮將於2025年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點，雲林縣府今天到福興宮貼紅榜。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇、游瓊華／雲林報導

西螺福興宮將於2025年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點，西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年1至9月份，西螺福興宮合計已有超過530萬觀光人次，相信加入「交通部」全國觀光遊憩據點後，新「神隊友」能讓雲林的文化觀光發展更上一層樓，今年總觀光人次將上看3千萬。

雲林縣長文化觀光處長陳璧君今天代表縣府「貼紅榜」，提到未來將結合福興宮周邊的西螺大橋、西螺老街等景點，透過規劃整合，推出更多符合現代旅遊需求的深度行程，讓更多旅客不僅僅是朝聖，也能深度體驗在地的美食、文化與歷史，為地方帶來更多活力與機會。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝縣府與文觀處陳璧君處長及其團隊長期的支持愛護，有效提升百年經典小鎮西螺的觀光量能。

楊文鐘也補充，福興宮自安裝Ai人流計數系統之後，可更有效安排廟務人員、志工以及相關應變措施之施行，如甲辰年除夕夜至初一，廟內湧入25萬人次的香客，必須妥善安排相關參拜動線，讓大家可以順利進廟，效果相當顯著，從初一到初五，外出行春與參拜香客、太平媽契子女創造百萬人次的觀光效益；大甲媽祖進香駐駕時，單日湧入50萬人潮。

楊文鐘強調，今年1至9月份，西螺福興宮合計已有超過530萬觀光人次，相信加入「交通部」全國觀光遊憩據點後，新「神隊友」能讓雲林的文化觀光發展更上一層樓，從今年總觀光人次突破2千萬、上看3千萬，創造更多經濟效益。