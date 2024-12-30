　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點　神隊友助攻上看3千萬人次

▲西螺福興宮。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲西螺福興宮將於2025年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點，雲林縣府今天到福興宮貼紅榜。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇、游瓊華／雲林報導

西螺福興宮將於2025年納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點，西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年1至9月份，西螺福興宮合計已有超過530萬觀光人次，相信加入「交通部」全國觀光遊憩據點後，新「神隊友」能讓雲林的文化觀光發展更上一層樓，今年總觀光人次將上看3千萬。

雲林縣長文化觀光處長陳璧君今天代表縣府「貼紅榜」，提到未來將結合福興宮周邊的西螺大橋、西螺老街等景點，透過規劃整合，推出更多符合現代旅遊需求的深度行程，讓更多旅客不僅僅是朝聖，也能深度體驗在地的美食、文化與歷史，為地方帶來更多活力與機會。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝縣府與文觀處陳璧君處長及其團隊長期的支持愛護，有效提升百年經典小鎮西螺的觀光量能。

楊文鐘也補充，福興宮自安裝Ai人流計數系統之後，可更有效安排廟務人員、志工以及相關應變措施之施行，如甲辰年除夕夜至初一，廟內湧入25萬人次的香客，必須妥善安排相關參拜動線，讓大家可以順利進廟，效果相當顯著，從初一到初五，外出行春與參拜香客、太平媽契子女創造百萬人次的觀光效益；大甲媽祖進香駐駕時，單日湧入50萬人潮。

楊文鐘強調，今年1至9月份，西螺福興宮合計已有超過530萬觀光人次，相信加入「交通部」全國觀光遊憩據點後，新「神隊友」能讓雲林的文化觀光發展更上一層樓，從今年總觀光人次突破2千萬、上看3千萬，創造更多經濟效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲才交保　北檢2度抗告！
起亞虎經理一家3口最後身影曝　3歲兒子非常興奮
快訊／換深藍西裝外套！柯文哲赴新竹探視爸爸
快訊／陽明山馬槽橋下驚見女屍
旅行團18人遊泰「剩他獨活」！　空難痛失3家人：為什麼是我
應曉薇戴電子腳鐐突尖叫　親吐原因：皮膚一碰就破
快訊／松江路火鍋店槍響！　保時捷男朝店內開槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

企業熱心公益　捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點　神隊友助攻上看3千萬人次

小心荷包！　台東明年再新增7處「科技執法」

基金會贊助教練師長陪伴　東清國小飄洋過海「跆」出佳績

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局　明年起再添8家

台東關山人工濕地　候鳥點綴秋冬濕地換裝

集結22在地名廚料理故事　「台南美食名廚」手冊登場

國道1號南向322公里永康路段5車追撞　幸無人傷亡

防護員改行配電技師　28歲女靠職訓成功換跑道

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

Energy粉「硬選」最愛成員：坤達　換「認真選」...突然變牛奶XD

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

企業熱心公益　捐贈南消幫浦消防車1輛強化救災能力

西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點　神隊友助攻上看3千萬人次

小心荷包！　台東明年再新增7處「科技執法」

基金會贊助教練師長陪伴　東清國小飄洋過海「跆」出佳績

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局　明年起再添8家

台東關山人工濕地　候鳥點綴秋冬濕地換裝

集結22在地名廚料理故事　「台南美食名廚」手冊登場

國道1號南向322公里永康路段5車追撞　幸無人傷亡

防護員改行配電技師　28歲女靠職訓成功換跑道

很多肚子餓只是心理作祟　3招幫你控制食物誘惑

捕捉白金土魠！40漁船擠爆東吉嶼　重現「小上海」繁華

吃不到火鍋就開槍！保時捷男「亮2槍1刀」恫嚇　店員驚逃報警

AI應用實現中　富邦投信：台股挑戰28000點

日本新生代女團@onefive首次海外演唱獻台南　黃偉哲邀多吃美食

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

快訊／柯文哲7千萬交保才離開法院　北檢1小時20分鐘後2度抗告

濟州航空機長「最後身影」曝！手臂伸窗外奮力抓　試圖讓飛機減速

《老福法》明再闖關！衛福部：健保恐提前破產「115年就要漲保費」

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

肺癌早期無症狀　LDCT公費篩檢條件放寬

新加坡女山友登雪山腳骨折

防護員改行配電技師靠職訓成功換跑道

欣隆休閒農場獲選國產蔬菜十大體驗路線

嘉義縣烏金前進草悟道　烏魚子經濟賣翻市集

國道1號南向322公里永康路段5車追撞幸無人傷亡

石門水庫清淤創新高　有效延長水庫壽命

嘉藥蕭慧美獲教育部績優計畫

南贏建設捐贈消防車及康復巴士黃偉哲感謝

集結22在地名廚料理故事「台南美食名廚」手冊登場

嘉義市使用電子票證及行動支付　整年免費搭乘公車

澎湖追風音樂燈光節　獲倫敦設計獎鉑金獎

台南做工行善團歲末趕工助弱勢家庭安居

西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點

更多熱門

相關新聞

雲林休旅車猛撞分隔島！駕駛命危搶救中

雲林休旅車猛撞分隔島！駕駛命危搶救中

雲林縣斗南新光陸橋今（30日）中午發生一起自撞事故，一輛休旅車行經事故地點時，不明原因衝撞分隔島，撞擊力道猛烈，車頭嚴重凹陷，導致駕駛70多歲沈姓男子當場失去呼吸心跳，副駕駛妻子受傷，雙雙送醫救治，詳細肇事原因仍待調查釐清。

禽流感殺到！2禽場撲殺3.1萬隻　防檢署：未通報最高罰百萬

禽流感殺到！2禽場撲殺3.1萬隻　防檢署：未通報最高罰百萬

妙齡女加入「外送跑腿」慘了！衝3縣取款141萬被逮

妙齡女加入「外送跑腿」慘了！衝3縣取款141萬被逮

圖書館2025桌曆　雲林作家金句匯聚365天

圖書館2025桌曆　雲林作家金句匯聚365天

挺爸媽！虎尾鎮加碼萬元生育補助

挺爸媽！虎尾鎮加碼萬元生育補助

關鍵字：

雲林西螺福興宮

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面