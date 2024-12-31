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打造有愛無礙公共場域　張麗善：讓每一步都不孤單

▲打造有愛無礙公共場域，張麗善表示「關懷每一細節 讓每一步都不孤單」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲打造有愛無礙公共場域，張麗善表示「關懷每一細節 讓每一步都不孤單」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

為提升公共場域的安全及長者走出戶外的意願，縣長張麗善率縣府團隊召開 「雲林縣公共場域友善設施改善成果記者會」，展現39處公共場域友善環境改善成果，並宣示2025年將持續改善21處的決心，全力營造並強化高齡友善的健康環境。

內政部營建署公共建築物無障礙環境督導委員鄭淑勻表示，很榮幸受到雲縣府的邀請，回到家鄉協助高齡友善公共設施環境的檢視，更看到張縣長團隊執行的決心與魄力，2年來交出漂亮的成績單，讓我身為身障者都可以放心地回到家鄉雲林進行3日遊的旅程。

▲打造有愛無礙公共場域，張麗善表示「關懷每一細節 讓每一步都不孤單」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲李明岳處長說明 39處公共場域友善環境改善成果。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善指出，縣府近2年投入高齡友善城市相關設施(或改善工程)預算經費超過7294萬元；至今已完成39處之公共場域勘查及改善作為，未來將陸續增加各公共場域勘查，改善相關設施，以展現雲林推動各項友善公共場域設施的決心。

縣長表示，2025年初將新增21場域勘查及改善工程，包括:斗六區(雲林溪上游、埤口公園、斗六公設民營托嬰中心、斗六後庄埤、文化觀光處圖書館) 、虎尾及斗南區(虎尾公設民營托嬰中心、斗南舊社公園、斗南青銀共生基地、斗南他里霧埤公園)、二崙及北港區(四番地生態水岸園區、北港糖廠鐵道、北港文化中心、北港遊客中心、媽祖醫院站候車亭)、古坑、土庫及褒忠區(古坑公設民營托嬰中心、土庫公有零售市場、褒忠公有零售市場)、莿桐及台西區(大美站候車亭、莿桐東興宮、台西旭安府、台西鎮安府)共21處，檢視後隨即進行改善，縣府對於生活環境的安全的營造不停歇。

計畫處李明岳處長指出，縣府積極推動健康城市及高齡友善城市，且在縣府的積極努力下，不僅獲得縣民的支持，更獲得全國性的獎項肯定，包括有第10屆西太平洋健康城市聯盟(AFHC)「健康城市創意發展獎」、2024TCSA 台灣企業永續獎—高齡友善領袖獎及113年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎-高齡友善城市獎-無礙獎等。

▲打造有愛無礙公共場域，張麗善表示「關懷每一細節 讓每一步都不孤單」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲打造有愛無礙公共場域，張麗善表示「關懷每一細節 讓每一步都不孤單」。（圖／記者王悉宇翻攝）

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