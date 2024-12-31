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雲林國土功能分區圖劃設完成　張麗善盼中央相關子法儘速完備

▲雲林縣國土功能分區圖今日報內政部，張麗善在議員、鄉鎮市長、農會等支持下，持續爭取農民權益。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣國土功能分區圖今日報內政部，張麗善在議員、鄉鎮市長、農會等支持下，持續爭取農民權益。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣國土功能分區圖(國土三階)已於11月29日經縣府國土計畫審議會通過，並於今（31）日報內政部審查，縣長張麗善召開記者會，在眾多議員、鄉鎮市長、農會幹部等的支持附議下說明劃設成果，也期望後續報部能獲中央支持，同時再次表達爭取農業權的決心及建請中央儘速完備相關子法，保障農民權益。

城鄉處長林長造說明，雲林縣國土功能分區圖自2022年歷經公開展覽、20場法定公聽會、20場國土計畫說明會及13次專案小組審議會，不斷進行與民溝通、跨局處協商後提出符合地方發展需求的修正版本，於11月29日經本縣國土計畫審議會通過，並於今日報內政部審查。

▲雲林縣國土功能分區圖今日報內政部，張麗善在議員、鄉鎮市長、農會等支持下，持續爭取農民權益。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣國土功能分區圖今日報內政部，張麗善在議員、鄉鎮市長、農會等支持下，持續爭取農民權益。（圖／記者王悉宇翻攝）
 
林長造指出，為充分保障本縣農民權益，本次提報內政部審議的雲林縣國土計畫功能分區圖(草案)，考量本縣農地條件、本縣未來鄉村地區、都市地區及產業發展的需求，於國土功能分區劃設階段新增四大劃設調整原則。

一、藉由本縣「不符優良農業生產環境原則」劃設，調整農業發展地區第1類(農1)為農業發展地區第2類(農2)；二、透過本縣「市鎮計畫範圍內之鄉村區原則」劃設，調整農業發展地區第4類(農4)為城鄉發展地區第2類之1(城2-1)；三、經由本縣「位於都市計畫範圍內農業區原則」劃設，調整農業發展地區第5類(農5)為城鄉發展地區第1類(城1)；四、依據本縣「新增產業發展預定用地原則」劃設，配合未來產業發展需求新增城鄉發展地區第2類之3(城2-3)。
 
林長照說，國土功能分區圖草案經上述原則調整，並經11月29日本縣國土計畫審議會第3次會議審議通過之階段性成果，與原2022年12月15日公開展覽之國土功能分區圖草案之差異如下，農業發展地區第1類(農1)減少約4萬6546公頃，農業發展地區第2類(農2)增加約4萬6030公頃，農業發展地區第4類(農4)減少約1159公頃。

▲雲林縣國土功能分區圖今日報內政部，張麗善在議員、鄉鎮市長、農會等支持下，持續爭取農民權益。（圖／記者王悉宇翻攝）

城鄉發展地區第2類之1(城2-1)增加約1,135公頃，農業發展地區第5類(農5)減少約1192公頃，城鄉發展地區第1類(城1)增加約1193公頃，城鄉發展地區第2類之3(城2-3)增加約470公頃，雲林縣於國土功能分區劃設階段共增加城鄉發展地區約2747公頃，作為雲林縣未來發展所需居住、產業或其他城鄉發展活動用地，以創造人口移入拉力，加速完備雲林縣整體生活及產業環境。

縣長張麗善表示，在國土計畫法推動實施以來，雲林為農業大縣，基於促進農業發展與保障農民權益的立場，致力於農業支持系統的完善；理想的國土計畫應在追求「國家永續發展及糧食安全」的同時，兼顧「土地開發效率與轉型正義」，希望中央能考量城鄉均衡發展，重視雲林縣的產業發展需求及規劃，支持縣府提送的國土功能分區圖內容。
 
張麗善強調，糧食安全不是只有農業大縣、農民要扛起責任，而是全體國民都該承擔的責任；這次雲林國土三階通過，要特別重申「農業權」，感謝中央立委聽進農業大縣農民的心聲，協助將農業權納入國土計畫法中，目前已經進入二讀，希望能夠儘速三讀通過，促使中央重視農業權，以及土地的公平正義，未來農業權入法以後，希望中央能夠有細部的規劃跟通盤檢討來保障農民權益。
 
張麗善並呼籲中央，在地方全力配合，完成國土功能分區圖劃設下，相關國土計畫法子法尚有7部未完成，中央應加速推動通過，尤其是土地使用管制規則中的容積率及建蔽率等規範，影響農民權益甚鉅；而特別犧牲要有特別的補償，農業權的補償更是重要的一環，期望中央透過合理的機制設計，平均分擔糧食安全責任，經由中央農業政策補貼或地方財政收入移轉，合理反應農業經營的外部效益，保障農民穩定收益、提升農地生產效率，進而攜手創造國土計畫下中央、地方與人民的三方共好。

▲雲林縣國土功能分區圖今日報內政部，張麗善在議員、鄉鎮市長、農會等支持下，持續爭取農民權益。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣國土功能分區圖今日報內政部，張麗善親向縣民報告雲林縣國土功能分區圖劃設成果。（圖／記者王悉宇翻攝）

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