中華民國國民外交協會台南市分會會長交接　張富全醫師接任會長

▲中華民國國民外交協會台南市會於30日晚上在晶英酒店擧辦2024、2025年會長交接典禮，由張富全醫師接任2025年度會長。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

正式邁入創會47週年，中華民國國民外交協會台南市會於30日晚上在晶英酒店擧辦2024、2025年會長交接典禮，由張富全醫師接任2025年度會長。

據卸任會長蘇鵬鑑及新任會長張富全指出，該會係由台南市鄰近許多關心國家社會、熱愛實質國民外交的仁人志士所組成，長久以來持續秉持著可貴情操埾忍毅力、同心一體為了實現「平凡中不平凡作為」的理念，一路篳路藍縷披荊斬棘，先後接棒薪火傳承，造就了今日精采豐碩璀燦亮麗的纍纍國民外交的成果和局面。

目前該會人才濟濟素質卓越，成員約170多人，個個精神抖擻、意氣風發，是不可多得的優質國際志工社團。有專職的秘書助理處理經常性行政業務、有自購以供運籌帷幄的辦公會所、有主辦國際性大型活動（二次亞洲泛太平洋年會、一次世界大會）的經驗能力、有情誼永固的諸多姊妹會（韓國蔚山巿、蒙古國烏蘭巴托市、亞美尼亞首都葉里溫市）；更有頗多與外國駐台代表處友人的良好互動關係…，推展會務活動實力及????生之績效頗為紮實、穩健。

誠如該會世界總會中心主軸標語「Peace Through Understanding 」（經由互相理解取得祥和），張富全新會長特別表示，新的1年裡將採取更創新的理念與作法，推動台灣未來更寬廣的城市外交，以利提昇台灣在國際舞台的能見度；同時他也強調會員二代、三代後裔參與活動的必要性，希望設法推動成功，益增國民外交實際功能，更有效率的呈現。

此次交接典禮與會官員暨貴賓眾多，除台南市社會局局長盧禹璁、外交部國際事務會（NGO)執行長陳剛毅、科長黃子揚、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中暨夫人、副處長林文俊、外國駐台代表等，尚有來自立陶宛首都維爾紐斯，由天主教大主教 HE Gintaras Linas、歐盟審計部官員Laima Andrikiene’率領的朝聖訪問團計12名重量級外籍貴賓出席大會（抵台後直趨南下訪問第一站台南）場面極其熱絡、盛況。

「有朋自遠方來（歐洲）不亦樂乎」，此次立陶宛朝聖訪問團第一次來台，抵台後即直趨台南展開首站拜訪並接受PTPI台南市會晚宴招待，而專此夜宿晶英酒店，足見外交協會台南市會長期實質民間外交會務耕耘，已經獲得國內外相當美好的口碑、肯定與回響。會中各級長官、來賓無不讚譽稱許有加；並鼓勵勗勉全體會員、眷屬，至盼百尺竿頭更進一步，為台灣社會繼續奉獻，使業務的執行、拓展能力更臻嫺熟、更完美更有成效。