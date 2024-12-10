王鴻薇嗆求官　姚立明揭兩段幕後打臉：韓國瑜選市長也邀過我

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（10日）立法院對大法官被提名人進行詢答，藍委王鴻薇質疑，姚立明夫人楊芳玲在柯市府、蔡政府時期都曾任公職，「姚老師所謂一生不求官，這樣的一句話會受到挑戰。」姚立明則不滿回應，過去連韓國瑜選市長都曾經邀請過他，而柯文哲、蔡英文都是直接打給他太太，「自己從未在他們面前提過楊芳玲，我回家才知道，這不能說我求官吧？至少柯文哲那邊有證人可以證明。」姚立明語畢也豎耳聽王鴻薇要如何回應，王則改換下一個題目質詢。

今立法院召開全院委員會，對司法院正副院長、大法官被提名人行使同意權進行詢答，今為正副院長被提名人張文貞、姚立明到場報告並備質詢，王鴻薇質詢時指出，憲法明確規定法官需要超出黨派，可以做到嗎？姚立明回應，被提名那天，本來還在參加兩個重要會議，自己當場離開也不再聯絡，當然可以做到。

王鴻薇也詢問，你會被質疑到底超越黨派還是政治變色龍，新黨身分擔任立委、也參與過倒扁行動，為何自傳刻意隱藏這兩個重要經歷？後來又擔任柯文哲競選總幹事、離開後對柯文哲大肆批評，之後到賴清德競選總部擔任總顧問，變來變去，說是忠於自己良心，但請問施明德反貪腐有變嗎？賴清德有變嗎？

姚立明回應，自己從來沒有隱藏這些經歷。我被柯文哲邀請、被施明德邀請、被新黨邀請參與立委補選、被賴清德邀請，這不是我變不變的問題，自己沒有把任何人當對手，「甚至韓國瑜選市長前也曾邀請過我，我沒有變，自己接觸任何一個政治人物、都沒有變，人家邀請我也不需要排斥。」

此時王鴻薇直言，大法官被提名就是一種酬庸，如果完全沒有機會通過大家也不用花時間質詢，姚立明所謂一生不求官，但當時輔選柯文哲選台北市長時說自己不會入閣，妻子楊芳玲卻出任法務局長；後來擔任小瑛基金會董事，蔡英文當選後，又提名楊芳玲作監察委員，還有幫忙姚文智，姚文智敗了當然沒官求，這次幫賴清德，被提名當司法院副院長，「姚老師所謂一生不求官，這樣的一句話會受到挑戰。」

姚立明舉例，當時柯文哲選完後問他，自己當然拒絕，「因為說好了我不去，柯文哲問可以麻煩你太太幫忙嗎？我回應我不能決定，就走了，後來柯文哲打電話給我太太，商量了半天，太太願意到市政府做了兩年離開，我回家才知道，這不能說我求官吧？」

姚立明補充，蔡英文也是直接打給楊芳玲，從未跟他本人連絡過，後來才知道是楊芳玲一位友人推薦給蔡英文總統，自己在蔡英文面前從未提過楊芳玲。別人推薦楊芳玲，「但妳這樣理所當然認為楊芳玲在市府、在監察院是因為姚立明，完全不是如此，自己可以提出很多證明，至少柯文哲那邊有證人可以證明。」

此時姚立明豎起耳朵希望聽王鴻薇回應，王則趕緊換質詢題目，並表示，自己過去擔任台北市議員，非常清楚這一段，但確實你做過這些工作後，夫人才有這樣的職位，台灣民意基金會作一份民調，國人對於姚立明出任大法官有44%不認同、僅34%認同，這不能算是親藍民調，姚老師確實政治經歷豐富，被提名是根據哪一條？

姚立明回應，第四條第六款，研習法律具豐富經驗者。

王鴻薇質疑，姚確實富有政治經驗，能輔助這麼多人勝選，但研究法學、聲譽卓著部分，姚立明相關著作一共有38篇文章，其中6篇跟憲法有關、1篇是刑法，剩下的都是政治學相關，那些憲法相關著作都是30年前，且任教行管系也不是法學科系，前司法院副院長蘇永欽專書20本、期刊100篇、指導論文81篇、且是政治大學法學院院長，兩人學術成就比較起來，為何可以被提名司法院副院長，最大差別就是賴清德。

姚立明回應，這部分的差別賴清德並沒有說明，政治系所非常多憲法教授，胡佛一生是憲法專業、在政治系任教，按照現在規範他根本不能作大法官，國民黨這次釋憲請的專家仉桂美從未在法律系任教，但國民黨認為有憲法專業作鑑定人。現行中華民國憲法有八成是組織篇、權力分立基本原則、政黨政治與憲法等，多數法律學者不見得深入研究。