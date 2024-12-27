中國外長王毅擬明年2月訪日！　有望「親自邀請」石破茂訪中

▲日本外務大臣岩屋毅與中國外交部長王毅。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

《共同社》報導，中國外交部長王毅計劃在2025年2月訪日，目前中日雙方政府都已經開始就此事進行商議。如果順利成行，王毅將是自2020年11月以來，4年來首名訪日的中國外交部長。

報導引述消息來源透露，中國外交部長王毅有望在2025年2月出訪日本，與此同時，中日雙方還考慮在王毅訪日同時，舉辦時隔6年的「日中經濟高層對話」。日中經濟高層對話主要由雙方經濟部長出席，除此之外，中日也考慮要在王毅訪日前後，舉行日中韓三國外長會談。

兩國政府目前仍在協調行程，如果順利成行，這將是自2020年11月以來，睽違4年首度有中國外交部長訪日。

中國領導層認為，美國新一屆政府2025年1月上台後，可能會加劇美中之間的對立，對中國經濟帶來負面影響。因此，中國希望能穩定與日本和南韓間的關係，促進貿易和投資。

王毅在日本逗留期間，除了計劃與日本外務大臣岩屋毅會談外，還有意與首相石破茂會面，並親自邀請其訪中。中國與日本自2019年以來，領導人就從未有過互訪行程。

外交消息人士透露，日本政府希望可以在農曆春節連假後的2月上旬舉行日中韓三國外長會談，並就此日程詢問中韓兩國意見。中方表示會繼續考慮，而南韓則有望表示同意。中國方面希望在三國會談前，能夠先舉行中日外長會談。