美媒：台灣將派大型代表團訪美　韓國瑜領軍「參加川普就職典禮」

▲ 川普將於明年1月上任，傳出台灣將派大型代表團出席就職典禮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

美國總統當選人川普將於明年1月上任，美媒據知情人士說法披露，台灣計畫派出由國民黨籍立法院院長韓國瑜領軍的大型代表團，前往華府參加就職典禮，分析稱此舉突顯台灣對川普重返白宮對台影響感到不安。

美國政治新聞網Politico報導，據3名知情人士透露，台灣計畫於明年1月派議員團前往華府，參加川普的總統就職典禮，具體人數不明但顯然規模龐大，尚不清楚是否超過台灣過去派往參加歷任美國總統就職的代表團人數。

報導指出，「隨著川普即將上任，台灣對華府發起新的魅力攻勢，一切從川普就職典禮開始」，「川普一方面批評台灣，一方面支持對中強硬政策」，令台灣官員難以捉摸他未來兩岸政策走向。

文中提到，台灣代表團參加典禮須在外交上維持巧妙平衡，因中國官員不滿台美官員有任何接觸，認為這破壞所謂一中原則。台灣駐美代表處對此拒絕置評，中國駐美大使館針對美媒置評請求未做回應。

此前，川普邀請中國國家主席習近平出席典禮，據報他計畫拒絕。而川普身邊有如國務卿提名人、佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）的對中強硬派，也有如世界首富馬斯克（Elon Musk）等與中國關係密切的商業巨頭。

川普今年稍早曾要求台灣將防務支出從目前GDP占比2.6%提升至10%；他的國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）後來也稱，至少應提升至5%以滿足川普要求。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）亞洲研究員薩克斯（David Sacks）分析，韓國瑜屆時可能向川普團隊強調，台灣「會認真看待防務，絕不搭便車」。

報導最後提到，台灣過去在應對華府政治場景上表現老練。前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣（Stephen Young）指出，不論白宮由誰掌控，歷屆台灣政府在「處理美國政治使其對台有利」的工作上表現出色，包括強調台灣作為商業夥伴及民主盟友的價值。