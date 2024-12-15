川普讓台灣猜不透　CNN：台灣自救必須「對美宣傳、提高軍費」

▲「川普2.0」將如何影響國際局勢，引發全球關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN以「從國防到晶片，川普讓台灣猜不透」為題報導，隨著川普對台灣態度轉變，面臨「川普2.0」，台灣必須擴大對美宣傳與教育、提高軍費開支，降低影響雙邊關係的風險，進一步鞏固華府支持。

在第一屆任期，川普被廣泛視為對台友善，透過增加軍售、提高外交訪問層級，加大對台支持。但在今年競選期間，這種善意卻蕩然無存，他不僅宣稱台灣應該向美國支付更多「保護費」，指控台灣「偷走」美國晶片產業，還提議對台灣關鍵晶片出徵收關稅。

前台灣國安會議諮詢委員、陳明祺教授表示，「我認為大多數人都很焦慮。因為川普的不可預測性，在他第二任期之下，我們不知道台灣是否會變得更加安全，或者更加危險。」

▲美國是台灣的最大軍售國。（圖／路透）



在軍事方面，台灣長期向美國採購武器與軍事裝備，目前仍有200多億美元訂單等待交付，近年更持續增加國防預算。事實上，台灣政府今年提出的軍事預算已經打破紀錄，占整體經濟總量2.5%左右，但仍遠低於川普認為應該達到的10%。

不過，對於台灣總統賴清德而言，顯著提高國防支出，可能在政治上面臨困難，因為執政黨在國會未獲多數席次。10%的比例，不僅會讓台灣成為世上軍費開支最高的國家之一，也是美國軍費開支在整體經濟總量占比的3倍。

簡以榮（Ivan Kanapathy）在川普與拜登任內，都曾擔任白宮國安委員會亞洲事務副主任。他也認為，川普的言論表明，台灣應該「大幅增加美國武器與培訓的支出，正如川普第一屆任期那樣。美國與台灣的國安利益明顯重疊，但最重要的是，美國不可能比台灣自己更想要幫助台灣。」

▲台積電生產全球90%的最先進晶片，被稱為保護台灣的護國神山。（圖／路透）



晶片產業方面，儘管專家指出，台灣是透過遠見、勤奮與投資，自行發展半導體產業，川普的言論依然引發不安，讓人認為台灣必須以更快速度，把更多關鍵晶片供應轉移至美國。

中華經濟研究院（CIER）台灣東協研究中心主任徐遵慈（Kristy Hsu）表示，儘管向台灣晶片徵收關稅，不會產生巨大影響，但可能的政策轉變，卻會嚴重打擊產業，「如果川普要對晶片供應鏈做些什麼，包括更嚴格的出口管制，可能會台灣產生很大影響。」路透社先前報導，美國已經下令台積電，停止向中國客戶出口先進晶片。

一名曾在川普上屆政府任職的商務部高官透露，「對於台灣的半導體產業而言，他們面臨艱鉅任務。他們真的必須照照鏡子，更好地向美國人解釋，為什麼我們是值得信賴的夥伴？為什麼我們的科技優於中國？為什麼你們可以仰賴我們？」

不過，台灣政府對於雙邊關係表達出信心，原因是美國國會2黨對台灣的長期支持。3名台灣高階國安官員也向CNN表示，不論領導層更迭，雙方都有明確溝通管道，可以討論實質性議題，軍事溝通管道尤其「蓬勃發展」。

其他專家則認為，台灣將密切觀察川普的外交政策與國防任命、對於烏俄戰爭的反應、對於盟友的要求，尋求未來關係的線索。

