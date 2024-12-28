「65歲免健保費」闖三讀！每年多噴350億　醫：老人才最有錢

▲擬讓65歲以上、所得稅級距未達20%的長者免繳健保費，立院將在今天排審三讀。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

藍白立委提出《老人福利法》第22條修正案，讓65歲以上、所得稅級距未達20%的長者免繳健保費，由中央全額補助，立法院27日排審三讀。對此，醫師公會、台灣醫院協會等5大醫界團體表達「強烈反對」，台灣醫療改革基金會也警告，這項政策將使健保補助金額從20.7億元飆升至366億元。整合醫學專科醫師姜冠宇也大喊「母湯」，直言「比起年輕人，台灣最有錢的是老人才對」。

姜冠宇昨（26）日上午在臉書粉專「姜冠宇醫師」發文表示，針對65歲以上不繳健保費的議題，「我始終覺得母湯，比起年輕人，台灣最有錢的是老人才對；政府應該要懂得從『台灣錢淹腳目』那一代課金才對，你現在過的政策就是讓嬰兒潮世代享受了，有獨居貧窮老人再啟動社福補助有什麼問題？難道年輕人就沒有窮困的嗎？」

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姜冠宇提到，英國就是國家保險60歲以上看病不用錢，所以現在那邊不只醫療真的糟糕，NHS破產邊緣也成為國家危機，「我在英國認識的朋友，沒一個評價英國醫療對普羅大眾是好的」。

姜冠宇強調，「不是有排富條款就好（才20%），世代公平正義顛倒，是會危及很多發展面向的。好的健保，是大家都願意付錢，高願付價格帶來高價值」。

另外，台灣醫管學會理事長洪子仁指出，健保收入近7成來自青壯年人口繳付的薪資所得，一旦免除長者繳納保費，將衝擊現役青壯年人口負擔。他強調，我國政府對於低收入或經濟困難者，已有社會福利補助保費，中央若再補助350億元為長者繳交健保費，將嚴重排擠其他預算支出，對醫療本業投資更無實質效益。

衛福部長邱泰源則表示，健保的核心精神是全民共同負擔，明年就是健保35年，應該共同維繫這套制度以保障全體國民的健康，「現在年輕世代、剛畢業的年輕人薪水可能還比『前輩』、老人家，收入還少很多」，健保政策必須考量世代正義。

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