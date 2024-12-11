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明年健保費「確定不調漲」！安全準備金未低於水位

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保保費2025年確定不會調漲，維持5.17％。（示意圖／記者洪巧藍攝）

文／中央社

114年度健保總額付費者與醫界代表方案成長率兩案併陳送衛福部核定，全民健康保險會今天宣布，推估上述兩案至明年底安全準備金皆未低於水位，明年健保費確定不漲，維持5.17%。

衛生福利部長邱泰源今年多次承諾未來2年不漲健保費，健保會今年11月20日舉行會議，審議全民健康保險114年度保險費率，依據總額協商結果及健保財務推估，在現行費率5.17%下，114年底安全準備累計餘額，不論付費者方案或醫界方案仍有2.17或2.08個月保險給付支出。

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「健保安全準備金」就像是家庭應急需要準備週轉金。健保會今天晚間透過文字說明，因114年底安全準備累計餘額符合健保法第78條所定保險安全準備總額，以相當於1至3個月保險給付支出為原則規定，114年度保險費率維持現行5.17%不調整，已將結果呈報衛福部轉呈行政院核定。

另外，110至113年度健保財務預估值與實際值差距高達新台幣百億元以上，且有增加趨勢，健保會提醒，考量政府公務預算能否每年挹注健保費用及其額度多寡難以預測，為長期財務穩健著想，應審慎研析財務推估與實際值產生差異原因及探究改善作法，提高未來財務推估準確度。

近來健保收入面討論，多集中於補充保險費收取制度，健保會表示，補充保險費僅占整體保險收入10%以下，主要收入仍為一般保險費，建議著重研析，精進收繳制度，如以家戶總所得為費基可行性。

健保會建議，整體盤點各項提升健保收入措施，如爭取碳費、房地合一稅與營業稅等比照菸捐，提列特定百分比作為健保補充性財源，並研議其可行性後，提出明確改革方向，同時檢視政府應負擔健保總經費法定下限36%計算方式適法性。

針對短期開源節流措施建議，健保會也提到「活化運用現有資金」，114年預估投資收益率為1.52%，如能活化運用現有資金，將投資報酬率提高至5%，推估1年可增加52億元收入，幾乎等同112年7月調整民眾部分負擔費用所產生的財務效果。

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