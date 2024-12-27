65歲免健保費？《老人福利法》拚三讀　黃揚明反對：符合公平正義嗎

▲《老人福利法》修正草案今排審。（示意圖／記者楊佩琪攝）

記者郭運興／台北報導

立法院會今（27日）將排審《老人福利法》修正草案，條文涉及「所得稅級距未達20%的65歲以上老人免繳健保費」，引發醫界反彈。對此，媒體人黃揚明表示，自己反對立法院透過修法擴大，讓年收入百萬元的65歲以上老人免健保費，所得稅率20％以下，意指年收入125萬元的長者，這樣符合公平正義嗎？

黃揚明表示，現行65歲以上老人若為低收入戶，已享免繳健保費福利，若為中低收入戶，70歲以上健保費全免、65～69歲也已享有減半繳納健保費福利。

黃揚明認為，因此，若要全面擴大減免老人健保費（部分額度減免，或所得稅稅率一定級距以下為門檻），目前各地方政府視財源狀況自行決議是否補貼。例如某些縣市全面補助，台北市、桃園市政府對所得稅稅率20％以下的老人補助全額健保費，新北全額補助門檻稅率則是未達5％。

黃揚明指出，但今天若三讀《老人福利法》修正草案，原本委員會初審版本，即所得稅率20％以下（2023年淨所得126萬元以下、2024年133萬以下）老人免繳健保費，意指年收入125萬元的長者，也可以享有免繳健保費，這樣符合公平正義嗎？

黃揚明強調，老年人本就是健保使用的主要族群，現行國家給老人的補助已經多元，相關補助修法應謹慎、量力而為。

另外，黃揚明提到，稍早民眾黨團已表態，將提再修正版本「未達所得稅申報標準者才予補助」。