「返台爽用健保」掰了！停復保制度今起廢止　旅外也要繼續繳費

▲健保署「停復保制度」今日起廢止。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保「停復保制度」今日起廢止！旅外國人再也不能辦理停保，健保費收入每年約增加新台幣23 億元。衛福部表示，全體國民權利義務回歸一致，國人只要設有戶籍，不論是學生、僑民或各行業的工作者，都有持續加保繳費義務，也才能享有全民健保醫療服務權利。

過去赴海外國人可用健保停復保制度，出國超過半年可辦理停保，回國再復保，引發「返台爽用健保」等爭議。衛生福利部修正《全民健康保險法施行細則》，刪除停復保規定條文，自今年12月23日起取消停復保，並增訂過渡條款，12月22日以前已辦理停保者，當次停保持續有效至返國當日即復保，復保後不再辦理停保。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於相關可能影響對象，健保署長石崇良日前受訪表示，過去會使用停復保的對象包含失蹤、出國超過6個月以上國人。在停復保失效後，失蹤者要持續繳保費滿六個月再退保；出國民眾則不論身份都不能辦理停保，得持續繳納保費。

根據健保署統計，目前停保有效者約21萬人，包含旅外僑民、出國工作、留學、政府駐外人員、遠洋漁船船員等。倘無停復保制度，健保費收入每年約增加新台幣23億元。

之所以會取消停復保，是因為一名旅居國外的李小姐，每年僅農曆春節返國陪伴父親又馬上出境，遭健保署通知應該依照規定辦理停復保，李小姐並未依規定處理，後續遭健保署追討保費，她心有不甘向大法官聲請釋憲。

然而憲法法庭最後判決指出，《健保法》施行細則規定沒有法律明確授權，就逕行規範健保停復保等重要權利義務事項，違反法律保留原則，相關條文自判決公告後2年失效；而該判決今（23）日期滿。

衛福部審酌公平性及保險道德風險，回歸全民健保強制納保原則，不再設有停保及復保制度，並刪除全民健康保險法施行細則中停復保相關條文。