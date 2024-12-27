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「長者免繳保費」違背健保精神　石崇良憂心：恐成另一種負擔

▲▼健保署長石崇良赴南投視察中部地區居家醫療與偏鄉醫療。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良赴南投視察中部地區居家醫療與偏鄉醫療。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／南投報導

藍白立委推《老人福利法》修正草案，讓長者免繳健保費，民團、醫界紛紛表態反對，健保署長石崇良今（27）日受訪也對此提案表示「非常憂心」。他分析，健保量能負擔，以年齡去區分繳交保費違背健保精神，更造成世代不公，且「羊毛出在羊身上」政府負擔保費仍來自稅金，如果錢不夠，不是漲保費就得增加稅金，會變成另外一種負擔回來。

立院原預定今（27）日排審《老人福利法》修正草案，所得稅率20％以下的65歲以上長者免繳健保費，改由中央政府全額補助，不過傳出藍白營意見仍在整合中，今日暫時未審議處理。

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石崇良今日赴南投視察中部地區居家醫療與偏鄉醫療，受訪談到長者免繳保費修法。他指出，健保應該互助互利，所以精神上是每一個人都應該要繳保費，沒有人例外；當然也會有能力不足的地方，所以健保將投保人分為六類，採量能負擔，依照不同身份別各自有負擔健保費比例，分類中有第五類就是低收入戶，健保費會由政府全額負擔。

石崇良表示，過去健保費從來沒有用年齡去切，但如果65歲以上就免繳保費，這群人並不代表沒有能力，卻用政府其他資源去填補，不論怎麼排富，都違反量能負擔的精神，也造成世代間的不公平，和健保的邏輯完全背離，且如果說依附投保除了退休長者之外，還有配偶、未成年子女，只針對高齡族群免繳保費，這也失去其公平性。

石崇良說，「或許有人會覺得，自己在扶養父母，政府幫忙繳納健保費，減輕了負擔。但實際上這個錢從哪裡來？還是大家繳的稅金，如果錢不夠，一則漲保費，不然就是增加稅金，變成另外一種負擔回來。又或者國家補貼金額不足，恐怕會影響健保總額，這兩年原本拼命提高、增加的給付，可能又要限縮，對民眾不見得是好事。」

石崇良憂心表示，相關議題需要大家深入討論，不能因為這幾年國家比較有錢，稅收超徵就拿來補，健保這是長期制度，一旦這樣改變就很難回頭。他認為，反而應該在經濟好的時候去把癌藥基金等落差補上來，把制度完備，才能因應超高齡社會的挑戰。

如果長者免繳健保費真的通過，石崇良說，後續恐怕會很辛苦，「以今年來說，行政院挹注給健保的協助方案就達到360億，如果都去補助高齡，就需要380億元，這些協助方案的錢就沒了，健保的餅並沒有做大。」

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