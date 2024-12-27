「長者免繳健保費」修法今闖關　醫師工會發聲反對：負面效應甚鉅

▲長者免繳保費議題延燒中，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院預計今（27）日三讀《老人福利法》修正草案，所得稅率20％以下的65歲以上長者免繳健保費，改由中央政府全額補助。這項措施遭到多方團體反對，今日北市醫師職業工會也表態，站在年輕受薪世代與醫療勞動者的立場「提出嚴正的反對立場」，並從三個方向點出可能引起巨大的負面效應。

《老福法》修法最寬鬆版本將讓8成長者免繳健保費，讓政府每年多出300多億支出，昨日包含民間團體的醫改會，醫師公會、護師公會、醫院協會、台灣醫務管理學會等5大醫事團體都發聲強烈反對，今日醫師工會也發聲不贊同這項修法。

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醫師工會直言，近期醫療資源短缺、醫療人力出走以至衝擊醫療品質的議題又成為輿論熱點，眾所皆知台灣長期處於醫療人力不足、勞動價值嚴重受到低估、醫療資源分配失衡的困境，政策方向應加強對這些方面的挹注，而非短線的政策買票。

工會進一步從三個方向分析這項修法可能引起巨大的負面效應。首先，是世代分配的不正義。政府對於弱勢者的補助天經地義，透過資源重分配排除就醫障礙是全民共識，但近幾年來社會普遍籠罩在低薪血汗、物價飛漲的氛圍，此刻卻又擺明要將受薪階級所繳稅賦投資在高齡者之上，隨著少子化漸趨嚴重，如今繳稅者未來要承擔的經濟負擔加劇，且也不可能享受到前階段的人口紅利。

其次是有限資源的排擠，台灣的醫療支出佔GDP比例極低，已是產官學界一致認定的國安問題。這筆額外的支出對於老年人可能是錦上添花，同一時間嗷嗷待哺的醫療體系可能更加無法得到適時的挹注，無論是先進醫療的引進、勞動血汗的改善或醫療資源的地域差異，都可能更加拮据。到頭來，醫療使用最密集的高齡者，依舊要蒙受醫療人力出走、缺藥缺床缺人的傷害。

最後，在當今醫療困境當中，保費調整已是勢不可免的問題，而一旦政府必須承擔更多老年者的保費，也將使的未來健保費率調整面臨更大障礙，執政者可能因為考量更加巨大的財政支出，因而在理應適度的調整的健保費率上更顯躊躇。

醫師工會無奈表示，本次法案提案政黨先前也曾提出健保點值保障的主張，其言詞尚如雷貫耳之際，立即卻又提出大慷年輕世代之慨的撒錢主張，不僅看不到其主張的一貫性，也難見任何周全考量社會風氣與財政環境下的周全。一旦此法案通過，對於醫療產業受雇者的多重剝奪感，勢必將帶來更巨大的負面衝擊。