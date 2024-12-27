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泰21歲網紅一口氣「豪灌整瓶烈酒」暴斃！　倒地前最後拚酒畫面曝

▲▼泰21歲網紅一口氣「灌整瓶烈酒」後倒地暴斃！　生前拚酒畫面曝。（圖／翻攝自TikTok、Facebook）

▲Bank Leicester拚酒丟小命。（圖／翻攝自TikTok、Facebook，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國21歲網紅Bank Leicester靠著唱RAP賣花環走紅，然後如今卻傳出，他26日參加某間商店的開幕活動時，為了賺取3萬泰銖（約新台幣2.8萬元）的獎金，一口氣豪飲整瓶烈酒，沒想到喝完後當場失去意識倒地，送院搶救後仍不治身亡。

根據《星洲網》、KhaoSod報導，Bank Leicester的父母在他2個月大時就分開，從小跟奶奶生活在貧民窟的他，7歲開始靠著賣花環維生。而他多年前因為在賣花環時，融入自創RAP，在網路上爆紅，聲名大噪。

自從爆紅後，Bank Leicester每天賣花環的收入大約在6千泰銖至1萬泰銖（約新台幣5749至9583元），讓他成功改善自己與奶奶的生活。

▲▼泰21歲網紅一口氣「灌整瓶烈酒」後倒地暴斃！　生前拚酒畫面曝。（圖／翻攝自TikTok、Facebook）

根據泰國知名臉書「熊貓實驗室醫師」發文道，Bank Leicester受邀出席尖竹汶府他邁縣一間農產品店的開幕儀式。26日凌晨3時40分，他為了贏得3萬泰銖（約新台幣2.8萬元）的獎金，參加由店家舉辦的拚酒活動，一口氣灌下一整瓶的烈酒，沒想到當場失去意識，送院搶救後仍不治身亡。

院方表示，目前還無法確定Bank Leicester是否真的是死於急性酒精中毒，不過已經將他的血液樣本送去化驗，以確定死因。

對此，負責舉辦開幕儀式的活動籌辦人員則強調，Bank Leicester只是受邀來參加活動，並沒有花錢請他喝酒，也沒有人強迫他，在場所有觀眾都可以證實這項說法。

▲▼泰21歲網紅一口氣「灌整瓶烈酒」後倒地暴斃！　生前拚酒畫面曝。（圖／翻攝自TikTok、Facebook）

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