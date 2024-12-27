馬來西亞驚現新城病！嚴重病型死亡率100%可傳人　燕窩出口急喊卡

▲馬來西亞出現新城病，目前該國與燕窩生產和相關產品的產業鏈已被喊停。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

世界動物衛生組織（WOAH）本周通報，馬來西亞近來出現新城病（Newcastle Disease），引起當地和國際關注。這種由新城病毒所引起的疾病是一種禽鳥傳染病，在禽鳥間有很高的傳染性和死亡率，為養殖業帶來重大經濟損失。目前，大馬獸醫局（DVS）已採取防疫措施，包括暫停出口燕窩產品，以控制疫情。

綜合當地媒體報導，新城病毒最早於1926年在印尼爪哇被發現，隔年又在英國泰恩河畔新堡被發現並以此得名。台灣農業部動植物防疫檢疫署資料顯示，新城病毒的病徵多樣，受感染的禽鳥可能出現嚴重沈鬱、產蛋量下降、呼吸頻率增加、大量下痢後死亡，或出現神經症狀；嚴重病型的死亡率可達100%。

新城病毒也可能傳染給人類，導致患者出現輕微結膜炎和類似流行性感冒之症狀，但一般不構成生命威脅。目前，新城病已在全球多地流行，但醫界至今還無法有效治療新城病，只能依賴疫苗和消毒措施減少傳播風險。

馬來西亞當局表示，在短期內防控疫情是當務之急，呼籲相關產業嚴格遵守防疫指引，以降低病毒進一步擴散的可能性。為了控制疫情，馬來西亞燕窩上市公司MYMBN證實，大馬獸醫局已勒令即日起暫停向中國出口燕窩產品，燕窩生產和相關產品的整個產業鏈也暫時被喊停。