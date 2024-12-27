姊姊指了一下！　3歲童「掉進下水道」瞬間滅頂

▲印尼3歲男童掉入下水道被沖走。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印尼在平安夜當天發生一起溺水意外，有幾個孩童在下著滂沱大雨時，跑到街上嬉戲，結果其中一名3歲男童不慎掉進下水道中，直接被湍急的水流沖走，至今下落不明。

綜合外媒報導，這起意外發生在24日下午，當時幾名孩童在印尼泗水的一處街道嬉戲，由於當時下著大雨，所以路面有多處積水。結果一名年紀較大的女童，發現有一處積水特別多，就用手指了一下，叫其他孩子來看，沒想到意外就在此發生。

Un niño de 3 a 5 años de edad, se ahogó al caer dentro de una alcantarilla este martes 24 de diciembre mientras jugaba con la lluvia en la ciudad de Surabaya, Indonesia. Hasta anoche los cuerpos de rescate no habían encontrado el cuerpo del menor ???????? pic.twitter.com/Xf3xVFHgEo — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) December 25, 2024

從曝光的監視器畫面可以看到，女童所指的地方是一個積水相當深的下水道，結果就在她手一指的當下，另一名3歲男童跑過去後，直接一腳踩進去，瞬間被湍急的水流沖走。

女童起初並未察覺異狀，站在一旁毫無反應，直到另一名男童驚慌尖叫，女童才意識到情況不對勁，過了數秒才離開現場向大人求助。

警消接報後展開搜救，但截至目前仍未尋獲男童，救援人員推測，男童可能已被下水道水流沖至遠處且不幸溺斃。