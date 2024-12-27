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姊姊指了一下！　3歲童「掉進下水道」瞬間滅頂

▲▼印尼3歲男童掉入下水道被沖走。（圖／翻攝自X）

▲印尼3歲男童掉入下水道被沖走。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

印尼在平安夜當天發生一起溺水意外，有幾個孩童在下著滂沱大雨時，跑到街上嬉戲，結果其中一名3歲男童不慎掉進下水道中，直接被湍急的水流沖走，至今下落不明。

綜合外媒報導，這起意外發生在24日下午，當時幾名孩童在印尼泗水的一處街道嬉戲，由於當時下著大雨，所以路面有多處積水。結果一名年紀較大的女童，發現有一處積水特別多，就用手指了一下，叫其他孩子來看，沒想到意外就在此發生。

從曝光的監視器畫面可以看到，女童所指的地方是一個積水相當深的下水道，結果就在她手一指的當下，另一名3歲男童跑過去後，直接一腳踩進去，瞬間被湍急的水流沖走。

女童起初並未察覺異狀，站在一旁毫無反應，直到另一名男童驚慌尖叫，女童才意識到情況不對勁，過了數秒才離開現場向大人求助。

警消接報後展開搜救，但截至目前仍未尋獲男童，救援人員推測，男童可能已被下水道水流沖至遠處且不幸溺斃。

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