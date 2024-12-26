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民眾參加募款「被剝兩次皮」　許甫、陳智菡帶貨分潤報酬曝光

▲▼許甫 陳智菡 民眾黨 副秘書長 民眾黨立院黨團主任。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許甫與陳智菡在網路上宣傳推銷KP小物共獲得分潤11萬5千元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲為了籌措競選總統資金，想到推出競選小物的募款方式，眼看前兩波募款活動上億元，柯文哲和親信李文宗決定直接販售競選小物，把原本該進政治獻金專戶的4133萬元，都侵吞到木可公關名下，競總沒收到錢，反而得用民眾募款來支付1500萬元授權費，柯文哲另外可拿450萬元放自己口袋；至於陳智菡、許甫、黃靜瑩、陳宥丞、吳怡萱等柯文哲的核心幕僚，在網路上宣傳販售也分別拿到6千到7萬不等分潤。

北檢起訴指出，根據台灣過去經驗，競選活動、宣傳物都會結合候選人肖像、政黨及號次，以求大量曝光，鼓動選民投票，如柯文哲用自身肖像、個人語音及具有個人特質的物品，結合政見宣傳並募集政治獻金，也是理所當然。

但是，柯文哲早在這次總統大選前的2022年11月1日，把自己的肖像授權給自己成立的木可公關公司，並約定授權費用不超過木可當年銷售總額的20%，柯文哲競選總部成立後，發起「捐款換小物」活動，由競總向木可購買小物，用來按接受的政治獻金額度回饋給民眾。

▲▼ 陳許夫妻+黃瀞瑩、吳怡萱、何璦????、李婉萱 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳智菡、吳怡萱、許甫、黃瀞瑩都曾為了幫木可公關推銷商品到北檢作證 。（資料照／記者劉昌松攝）

因為前兩次的「捐款換小物」從2023年5月29日到8月27日創下募款破億的佳績，競總以授權費名義，把民眾捐獻的1500萬元轉到木可公關，除了違反政治獻金規定外，柯文哲還指示李文宗「重新啟動販售的系統」，而印有KP的小物，在第三波活動中變成專由木可販售的純商品，民眾以為捐款是幫柯文哲競選，實際上4千多萬元都進了木可公關名下。

至於柯文哲因為是肖像權本人，則從木可公司分3次，獲得了商品肖像授權金共450萬元，其中244萬元被家人拿去買股票，連以募款為名的「KP SHOW」政治競選演唱會收入77萬元，也成了木可公關的營利，完全沒進入政治獻金專戶。

除此之外，李文宗和妹妹李文娟為了刺激第三波木可小物銷售，仿效網紅宣傳手法，找民眾黨核心幹部工許甫、陳智菡、吳怡萱以及北市議員黃瀞瑩、陳宥丞在網路上宣傳，事後以「帶貨行銷費」、「訂單業績分潤」等名義請款，許甫獲得分潤報酬4萬5千元、陳智菡7萬元、吳怡萱6千元、黃瀞瑩5萬元、陳宥丞6千元。

而北檢已分案，另外偵辦這5人收取分潤是否涉及不法。

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