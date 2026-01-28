台14甲線武嶺至松雪樓積雪結冰　警方交管+限掛雪鏈通行

▲今日合歡山武嶺地區出現積雪及道路結冰。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

冷空氣挾帶水氣影響，合歡山武嶺地區今天凌晨起出現積雪及道路結冰，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段昨夜實施預警性封閉路段，於今日7時解除恢復交通；警方亦啟動雪季交通疏導及安全維護勤務，實施限加掛雪鏈通行措施並將視現場天候及交通狀況機動調整。

公路局中區養護工程分局指出，今晨經派員檢視路況，台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路面(肩)仍結冰(積雪)未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段；其中武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

中區養工分局表示，為維護用路人安全，將視路面積雪狀況，辦理管制路段鏟雪作業，作業期間採短時雙向封閉道路(視現況機動調整)，請用路人依交管人員指揮通行；仁愛警分局也已派遣警力加強沿線交通疏導及管制措施，並提醒民眾上山前請確認車輛各項安全防護措施齊備，管制路段務必加掛雪鏈，並請配合警方交通管制，以確保行車安全，避免受罰。

民眾查詢最新路況，亦可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打中區養工分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035。