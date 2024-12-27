25歲英國男誤食「假迷幻蘑菇」命喪泰國！　涉案大麻店被調查

▲男子誤食用激似迷幻蘑菇的蕈類，導致死亡。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／綜合報導

英國一名男遊客前往泰國清邁旅遊，他在當地一間大麻店購入能夠幫助放鬆、緩解失眠的「迷幻蘑菇」，沒想到吃下後40分鐘便開始口吐白沫、休克，最終猝死在飯店客房內。事後經調查，大麻店販售給他的迷幻蘑菇竟是假貨，是另一種含有劇毒的蕈類。

根據《星洲網》報導，25歲英國籍男性死者和女友一起到清邁旅遊，兩人20日下午2時前往古城區塔佩門附近的大麻店，並以500泰銖的價格購入一包「迷幻蘑菇」，隨後興致勃勃帶回飯店食用。

他開心吃下蘑菇約40分鐘後，便突然出現休克、口吐白沫的症狀，隨後在屋內暴斃。他的女友通報警察後，警方迅速突擊了塔佩門周遭的大麻店，包含兩人購買「迷幻蘑菇」的店家。最終，警方破獲約30公斤的不明蕈類，接下來將持續擴大調查，並逮捕涉案人員。

經過確認，死者所食用的物品並非迷幻蘑菇，而是另一種十分相似的蕈類，但是含有劇毒，食用後可能會在短時間內死亡。

「迷幻蘑菇」含有天然化合物「賽洛西賓」（Psilocybin）又稱裸蓋菇鹼，攝入將會引起幻覺，但經研究發現，對憂鬱症、焦慮症、成癮、創傷後壓力症候群（PTSD）等精神疾患具有療效，原理是改變大腦血清素受體，進而改變感官、強化情緒。