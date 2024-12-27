陸網紅拍90支影片侮辱華為！　判賠89萬併全平台公開道歉「洗門風」

▲陸網紅博主「余涼涼的日常」親上火線回應侮辱華為遭法院判罰。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名網紅博主余明亮在網路上以謾罵侮辱的方式對「有為」、「某為」製作影片及直播，影射華為公司經營及產品，共計超過90則內容，遭華為一狀告上法院。法院認為，其構成侵犯華為名譽權，判余明亮賠償華為公司經濟損失20萬元人民幣（約89萬元新台幣，下同）。

《騰訊新聞》報導，東莞第一人民法院26日在南方日報刊登「華為技術有限公司、華為終端有限公司訴余明亮名譽權糾紛案判決內容公告」。根據判決公告，二審駁回上訴，判令余明亮（博主余涼涼的日常）停止侵權、刪除侵權視頻及各大網站平台向華為賠禮道歉，並向華為賠償經濟損失20萬元。

判決公告顯示，二審駁回上訴，維持原判，根據生效的一審判決書第二項，終審判決生效後，余明亮未按照生效判決履行賠禮道歉、消除影響的義務，故華為向東莞市第一人民法院申請強制執行，要求執行判決書第二項法院登報。



對此，余明亮曾在其微博「余涼涼的日常」發文稱，「是我拒絕和解，直接賠付了，如果和解只需要賠付5萬，2023年9月的事情，拖到2024年12月才全部塵埃落定，錢早賠付了，登報是法院允許的。」