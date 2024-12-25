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台南400最後一刻　黃偉哲、開基玉皇宮加碼180秒煙火秀

▲市長黃偉哲25日宣布加碼「金蛇賀歲」煙火秀，邀請各界在2024跨越2025，台南400的最後一天，來場浪漫的相遇，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲25日宣布加碼「金蛇賀歲」煙火秀，邀請各界在2024跨越2025，台南400的最後一天，來場浪漫的相遇，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南好young」跨年晚會，31日晚上6時將在市府西側廣場強勢登場，除了有韓流巨星男神李俊昊，還有金曲樂團動力火車，本土天團玖壹壹，金曲歌后艾怡良、孫盛希，台灣三金影展女配角全拿第一人林美秀，以及日本新日式個性女子團體@onefive首次海外跨年等18組藝人、團體接力演出，吸睛度絕對第一。

▲市長黃偉哲25日宣布加碼「金蛇賀歲」煙火秀，邀請各界在2024跨越2025，台南400的最後一天，來場浪漫的相遇，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲25日宣布加碼「金蛇賀歲」煙火秀，邀請各界在2024跨越2025，台南400的最後一天，來場浪漫的相遇，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。

▲市長黃偉哲25日宣布加碼「金蛇賀歲」煙火秀，邀請各界在2024跨越2025，台南400的最後一天，來場浪漫的相遇，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，2024是台南400年，「台南400」是台灣接觸國際起點，很高興生逢其時站在歷史的里程碑，2024年除了有台灣燈會、國際蘭展、文博會、台灣設計展等精彩活動外，台南與世界交陪的量能也非常活絡，市府接待外賓人數為歷來最多，12/31也將邀請友誼市山形市的議長一行人一起上台參與倒數。

▲市長黃偉哲25日宣布加碼「金蛇賀歲」煙火秀，邀請各界在2024跨越2025，台南400的最後一天，來場浪漫的相遇，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了讓2024進入倒數計時的時刻更有紀念性，更邀請時間可配合的12強賽棒球英雄一起參與，並加碼長達180秒的煙火秀。配合明年生肖金蛇（小龍）為主體，煙火設計內容涵蓋代表學業事業精進「金蛇騰躍開新篇，學業事業雙豐收」；表示祈福個人或家人健康「金蛇賀歲，瑞氣盈門，福壽綿長」；攸關闔家平安、順利、吉祥的「金蛇舞春，家業興旺」以及個人運勢「攸金蛇狂舞迎新歲，福星高照萬事成」等祝福，絢麗繽紛。

▲市長黃偉哲25日宣布加碼「金蛇賀歲」煙火秀，邀請各界在2024跨越2025，台南400的最後一天，來場浪漫的相遇，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲重申，台南運用有限資源，推出多場精彩的耶誕跨年活動，過程中，民間企業、單位的資源，更是撐起跨年節目重要的力量，感謝開基玉皇宮的贊助，讓台南跨年活動更臻完美，這也是開基玉皇宮連續第4年贊助跨年煙火秀。開基玉皇宮主委涂大松表示，台南跨年已建立品牌、很有口碑，也很樂意也榮幸能參與台南市重要的跨年活動，為社會大眾盡一份心力。

▲市長黃偉哲25日宣布加碼「金蛇賀歲」煙火秀，邀請各界在2024跨越2025，台南400的最後一天，來場浪漫的相遇，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位新聞及國際關係處指出，跨年煙火總數近3千發，屆時有400發是染色煙火搭配施放，配合音樂及各式吉祥話語，邀請大家與遠道從日本來的友誼市山形市議長一行人、時間可配合的12強棒球英雄，一起在跨年煙火下迎接2025嶄新的一年。

▲市長黃偉哲25日宣布加碼「金蛇賀歲」煙火秀，邀請各界在2024跨越2025，台南400的最後一天，來場浪漫的相遇，「跨年，看煙火，一起來迎接新年」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位新聞處也表示，繼21號搖滾耶誕演唱會締造13萬人次佳績後，這周六12/28號在新營南瀛綠都心公園將辦理南瀛草地音樂會，搖滾天團八三夭、創作男神高爾宣OSN、金曲歌后張秀卿、全新女團「ELL&s」等將帶來精采演出，八三么更將擔任當日壓軸，帶來滿滿半小時的熱力演出，邀請大家一起來現場感受群星魅力四射，盡情享受獨一無二的視聽饗宴!


12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。
◎主持人：徐凱希、陳彥嘉。

2025台南好Young跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚。
◎主持人：吳建恆、徐凱希。

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