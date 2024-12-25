溫馨聖誕節　台南市勞工局攜手電氣工會關懷送物資

▲台南市勞工局、電氣工會長期參與做工行善團房屋修繕，適逢聖誕節特別準備紅包 、電扇、暖暖被、燕麥片、真空白米、衛生紙桶麵、雙響泡麵、農民曆等物資關懷弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，勞工局多年來與工會合作房屋修繕及義剪活動，也發送物資幫助職災勞工等弱勢家庭，藉由門面換新及發送物資持續關懷的實際行動，讓這份感動可以延續，關懷心溫馨情成為讓他們面對困境的動力，能安心安居。

電氣工會長期參與做工行善團房屋修繕，今日適逢聖誕節特別準備紅包 、電扇、暖暖被、燕麥片、真空白米、衛生紙桶麵、雙響泡麵、農民曆等物資關懷弱勢家庭。勞工局與電氣工會志工兵分四路分別前往南區、安平區、安南區、永康區、歸仁區、關廟區、龍崎區、左鎮區、楠西區、西港區、佳里區、將軍區、學甲區、官田區、六甲區及柳營區，關懷20戶弱勢家庭，遍及大台南將近半數的行政區。

愛心物資傳遞第一站送達居住於南區的69歲陳女士，獨自撫養3名領有重度身心障礙證明的孩子，平時省吃儉用，相當辛苦，靠政府補助過生活，家中客廳、房間、浴室門片破損需重新安裝，衣櫥門片亦需整修，惟經濟狀況不佳無法自行修繕，勞工局做工行善團修繕志工協助改善居住環境，並贈送二手衣櫥供其使用，改善家屋環境，寒冬致贈物資暖心懷。

居住南區的黃先生2024年5月工作中，自A字梯墜落，造成脊髓損傷併頸椎狹窄持續復健、在家休養。休養期間，11月又在家摔倒，目前在高雄長庚手術恢復中。主要經濟來源為案父母老人年金與案主2025年起將可領取的身心障礙者生活津貼，房租、生活費、醫療等等費用，有朋友或案主的姐妹會幫忙，25日發送寒冬送暖物資，讓案家備感溫馨。





王鑫基局長表示，每年我們的工會都會主動發送愛心物資，秉持送暖共傳愛的精神，持續進行關懷職災案家和弱勢家庭，讓他們有突破困境往前邁進的信心，熱心公益的暖流不停歇，齊心守護打造「希望家園」。