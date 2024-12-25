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台南永康東橋一路臨時便道　25日開放通行

▲台南永康區東橋一路自行車道調整為臨時便道，25日上午7時重新對外開放通行使用，提醒機車族、自行車騎士及行人確實依照便道現場牌面、標線指示來通行，並優先停讓及注意行人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康區東橋一路自行車道調整為臨時便道，25日上午7時重新對外開放通行使用，提醒機車族、自行車騎士及行人確實依照便道現場牌面、標線指示來通行，並優先停讓及注意行人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康區東橋一路自行車道調整為臨時便道相關工程，12月24日全數完竣，經檢視整體便道環境安全無虞，於25日上午7時重新對外開放通行使用，提醒機車族、自行車騎士及行人確實依照便道現場牌面、標線指示來通行，並優先停讓及注意行人。

交通局王銘德局長指出，永康區東橋一路自行車道於96年縣府時代開闢時，主要為提供週邊學童可較便利及安全橫越鐵路阻隔滿足通學使用，自行車道闢建之初僅納入自行車與行人設計需求，惟自行車道常態性有機車為減少平交道停等而闖入，導致自行車道內、人行道上混雜機車、自行車及行人等紊亂情形，同時偶有機車騎士強逼自行車加速或讓道情事發生，為解決上述交通亂象，交通局於10月中旬邀集地方民意代表、里長、公所、工務局及警察局等代表共同會勘，決議調整原自行車道為臨時便道型式，平衡開放機車、自行車與行人皆能合理且安全使用。

▲台南永康區東橋一路自行車道調整為臨時便道，25日上午7時重新對外開放通行使用，提醒機車族、自行車騎士及行人確實依照便道現場牌面、標線指示來通行，並優先停讓及注意行人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王銘德局長說明，自行車道調整為便道後，將機動性高、數量較多的機車及機動性低、數量較少之自行車與行人重新分配使用空間，機車(大型重型機車除外)將可通行原本自行車道約2米之道路空間，同時也開放微型電動二輪車通行，並以較低之速限每小時15公里來規範騎乘速度；至於自行車與行人則改利用原最外側之1.5米人行道空間採人、車共道型式開放使用，用路人在進入東橋一路、正南三路便道入口前都有指示牌面明確告示用路人應遵循之便道空間，且便道內亦佈設有完整標誌、標線等設施提醒彎道、速限等。

▲台南永康區東橋一路自行車道調整為臨時便道，25日上午7時重新對外開放通行使用，提醒機車族、自行車騎士及行人確實依照便道現場牌面、標線指示來通行，並優先停讓及注意行人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通管制科方川和科長表示，便道之鋪面及交通設施都有配合機車、自行車及行人等三類用路人使用需要重新設計及施作，特別在臨正南三路側之人行道因兩側仍有高低落差，交通局特別增設彈性護欄保障人車共道時掉落之風險，其它交通設施需增設或調整之部份也會視通車後用路人反映來滾動檢討。

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