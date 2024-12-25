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雙載機車「拉行李箱一起走」超扯畫面曝　網虧：生活智慧王

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出一段「台南人讓我嚇到了」影片，畫面中見1輛機車雙載，但後乘客同時用手拉著1個有輪子的行李箱一路拖行，好像行李箱與機車同時在馬路上併行，引發網友們熱議，台南市警二分局指出，騎車拖行行李箱行為已違規，將依法取締告發。

▲有網友在網路社群PO出一段影片，畫面中見1輛機車雙載，後乘客同時用手拉著1個有輪子的行李箱在機車右側拖行，好像行李箱與機車同時在馬路上併行，引發網友們熱議。（圖／翻攝自1110_ding_lu）

▲有網友在網路社群PO出一段影片，畫面中見1輛機車雙載，後乘客同時用手拉著1個有輪子的行李箱在機車右側拖行，好像行李箱與機車同時在馬路上併行，引發網友們熱議。（圖／翻攝自脆1110_ding_lu）

從影片畫面來看，影片地點是在台南市中西區南門路與健康路口，畫面中的機車騎士與後座乘客，騎車沿南門路通過健康路口往南區方向行駛。有網友說：「因為機車腳踏板愈做愈小，又不想花錢坐計程車，這不只是台南，全台灣都一樣」、「難道是行李箱拍片嗎？」、「還真的見過不少次」、「這就是台南人的浪漫」、「生活智慧王」、「這應該是外地遊客吧」、「一點也不安全！」、「這樣算六輪欸」、「行李箱：測試通過」…。

▲有網友在網路社群PO出一段影片，畫面中見1輛機車雙載，後乘客同時用手拉著1個有輪子的行李箱在機車右側拖行，好像行李箱與機車同時在馬路上併行，引發網友們熱議。（圖／翻攝自1110_ding_lu）

台南市警二分局南門派出所所長陳孟言指出，影片中雙載機車後座乘客以手拉著行李箱在馬路上拖行，已違反「道路交通管理處罰條例」第31條第5項，附載物品未依規定，可處駕駛人新臺幣300元罰鍰。二分局提醒駕駛人，車輛附載貨物應依規定且穩妥置放，切勿貪圖方便，影響他人行車安全，共同維護道路秩序。

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