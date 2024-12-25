台南智發中心深耕數位科技智慧　培育數位人才引領城市韌性

▲台南市政府智發中心，深耕數位轉型與智慧治理，積極推動跨機關資料整合與創新服務，以數據治理為核心提升業務效率，同時培育數位人才，引領城市韌性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府智發中心，深耕數位轉型與智慧治理，積極推動跨機關資料整合與創新服務，以數據治理為核心提升業務效率，強化機關內橫向協調與資源共享，同時培育數位人才，引領城市韌性，榮獲2024智慧城市創新應用獎、2024專案管理大獎典範專案獎肯定。

黃偉哲市長表示，台南以「數位匯聚，共創未來」為願景，期望以智慧科技作為提升城市治理的利器，讓數據引導政策，科技服務市民。我們積極導入前瞻技術並推動數位人才培育，未來持續加強資源整合與國際數位人才合作，讓台南成為全球智慧城市的典範。

研考會蒙志成主委表示，市府以「數位人培、科技賦能、服務升級」為目標，全面落實跨領域合作與創新應用；以數位人才培育，建構智慧城市基石，以AI科技賦能，展現台南城市韌性，透過數據治理系統流程再造，強化行政效率，提升公共服務品質。

台南市政府以沙崙資安科技場域舉辦資安課程培訓及攻防競賽，參與人次達305人，活動吸引中央機關、學研單位、中小企業及科技產業代表參與，共同探討資安強化，分享企業資安防護策略，並進行實作交流，推動產業資安發展及新一代資安人才的培育。

友愛市場2樓閒置空間成功轉型，攜手中央與民間，打造數位創生聚落及共榮職場工作空間，成為國發會數位遊牧簽證首站，吸引國際數位遊牧人才，成為青年創業與跨國合作的新據點。該空間不僅促進在地經濟發展，更開創了台南在數位創生領域的嶄新模式，為城市注入蓬勃活力。

台南市政府積極推動黑客松等創新協作機制，釋放民間創意並落實公共程式碼，打破傳統治理框架，將市民創意轉化為具體治理方案。透過公共程式碼，擴大創新成果影響，建立包容且具動能的市政生態系統，促進政府與民間的協同合作，提升城市治理效率與智慧。

永康水資源回收中心的智慧升級專案中，台南市政府成功應用5G與AI技術，導入先進感測與智慧監測系統，提升水資源管理效能，並為城市韌性建設樹立新標竿。此專案體現市府將前瞻科技融入民生的決心，實現「科技服務市民」的理念。

2024適逢台南400，研考會智慧發展中心推出「台南跨視紀400科藝之旅」數位展演，結合裸視3D、生成式AI、AR等視覺科技，呈現科技饗宴。另舉辦「Chill玩科技耀動台南400」活動，透過體感科技、AIoT互動、5G元宇宙等，讓民眾體驗智慧科技如何串聯台南的過去、現在與未來。

台南市政府因應凱米颱風慰助申請，提供一站式平台實現線上及實體雙軌作業，完成1758筆線上申辦，大幅縮短民眾等待及往返時間，落實以市民為核心的高效服務；平台亦整合300項市政業務，超過五成提供線上申辦，會員數達5萬，申辦數達22萬筆。

台南市政府以數據治理推動市政流程再造，持續創新「SOA城市數據交換整合平台」多元資料整合與API服務，加速跨機關合作與數位轉型，提升資料流通與業務效率；優化「公務入口網單一簽入平台」單一認證安全機制，整合40項異質系統，全面提升智慧治理與公共服務品質。

展望 2025 年，台南市政府將持續培育數位人才，深耕城市數位治理，以「數位匯聚，共創未來」為願景，以「數位人培、科技賦能、服務升級」為目標，導入資安零信任機制及優化資訊系統，強化智慧基礎建設，促進開放協作治理與國際數位人才連結，展現台南的科技韌性與創新實力，推動城市永續發展。