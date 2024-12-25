偏避山區非法製菸　台南海巡破獲私菸工廠起獲大批私菸

▲海巡署偵防分署台南查緝隊，再度在嘉義地區破獲私菸工廠緝，獲何姓等犯嫌2人，查獲私菸總共換算約為55748包，有效防止偽劣菸品流入市場，危害健康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊，再度在嘉義地區破獲私菸工廠緝，獲何姓等犯嫌2人，查獲私菸總共換算約為55748包，有效防止偽劣菸品流入市場，破壞經濟秩序，危害民眾健康，全案依違反菸酒管理法分別函送嘉義縣政府菸酒管理科裁處。

台南查緝隊指出，自10月17日在台南地區破獲南部最大地下私菸工廠後，於日前再接獲情資，有不肖業者在嘉義縣一帶山區私製「劣質菸」牟取暴利等情，遂與本分署偵防查緝隊及嘉義、雲林、鳳山查緝隊等共組專案小組，經埋伏、跟監及蒐證後，掌握該集團位於水上鄉三界埔段山區產製私菸之工廠及相關犯罪事證，並鎖定何嫌等人行蹤後，於11月14日時機成熟立即會同偵防分署北門、彰化、台中等查緝隊及嘉義縣政府財政局、嘉義縣刑事警察大隊、台中市烏日分局、台中市警第一分局、高雄市鹽埕分局、內政部移民署台東縣專勤隊等單位，持搜索票當場查獲61歲何姓貨車司機及63歲王姓私菸貨主，該2嫌利用貨車載運私菸及其產製私菸工場1座等，成功瓦解非法製菸集團，有效防止偽劣菸品流入市面，破壞市場經濟，保障民眾健康。

台南查緝隊指出，查緝人員分別在貨車查扣捲煙70箱（500包/箱）、捲煙1袋（10.64公斤，1公斤菸絲約可產製50包私菸，換算為約532包私菸）及嘉義地區私菸工廠內查扣捲菸3箱(1萬支/箱)、捲菸2箱(14.24公斤，換算為約532包私菸)、捲菸2袋(13.55公斤，換算為約677包私菸)、菸絲346.54公斤(製約17327包私菸)，捲菸機具1台、接著劑、封膜、捲菸紙、濾嘴等製菸工具，總共換算約為55748包。

不肖業者為牟取暴利，利用劣質菸葉下腳料並選擇隱密不易發覺的偏避農舍、山區或廠房設立地下私菸工廠，販售內容物成分不明及在衛生環境髒亂生產的劣質私菸，鎖定低價市場販售，以賺取高額的不法利益，一旦倘流入市面對民眾健康危害更甚合法菸品。

海巡署戮力執行「安康專案」，遏止私劣菸品危害民眾健康，並呼籲國人切勿購買來路不明菸品外，另若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，可撥打海巡「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。