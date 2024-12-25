大票人喊抵制！為何「麥當勞不調查性侵」　律師逆風曝1原因

▲律師曝，全怪在麥當勞頭上，有些不公平。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



網搜小組／劉維榛報導

17歲少女2022年在麥當勞打工，卻遭男主管以排班權勢危脅，性侵她長達1年，最後因憂鬱症纏身而結束生命，媽媽淚訴，盼著司法能還女兒一個公道。消息曝光後，許多網友認為，麥當勞沒有作為而發起抵制潮，對此，律師簡大為解析，麥當勞調查完性騷擾並開除主管，已經盡力了，性侵害則是要交給地檢署。

針對麥當勞有無責任一事，律師簡大為在Threads指出，「雖然有點逆風，但法律就是規定麥當勞只能調查性騷擾」，這也就是大家感到最困惑的，為何「麥當勞只調查性騷擾，卻沒有處理性侵害？」

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簡大為接著解釋，由於性侵害是非常重大的案件，在沒有公權力的狀況下，法律上並不期待麥當勞去做調查。

簡大為說，麥當勞只要把性騷擾處理好，再把性侵害交給地檢署，「目前也確實處理好，也把主管給開除，這時候沒有其他的事證（像是瀆職），麥當勞也責任做盡了且無能為力。」

簡大為直言，相信大家對於少女含冤而死會感到不捨，但因為麥當勞並沒有辦法調查性侵害的事情，因此各界仍繼續怪在麥當勞頭上，「會有一點點不太公平。」

總結來說，現在交由司法調查為主，簡大為強調，如果是被害人往生，偵查還是會繼續調查下去，唯有在被告往生後才會停止，相信司法一定會還死者一個公道。

針對該案件，麥當勞昨（24日）表示，公司在5月6日完成調查報告，召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒之解僱處分，並在8月7日、9月10日提供性侵案相關調查資料給士林地檢署。

此外，北市勞動局接獲陳情後，即刻聯繫麥當勞及陳情人進行瞭解，同時要求麥當勞12月27日前回覆有關該案一切調查資料。對此，麥當勞表示，昨天已送件回覆。

本文由律師簡大為授權提供。

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