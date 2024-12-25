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遭控包庇性騷　兒盟：2月接獲申訴即調查懲處

▲▼兒福聯盟召開記者會，說明主管機關稽查結果、改善措施，並回應外界疑慮。（圖／記者黃國霖攝）

▲兒福聯盟遭控包庇職場性騷案件。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊惠琪／台北報導

兒童福利聯盟今遭周刊踢爆，一名年輕女專員被資深男同事傳訊息騷擾、跟蹤，向上級反映竟遭包庇。兒盟今（25）日回應，今年2月接獲申訴後即依法調查與懲處，並依申訴人意願，進行工作環境轉換，對於部分處置結果不如申訴人所期待，深感遺憾，將持續溝通。

女專員向媒體控訴，被資深男同事百般糾纏騷擾，對方不僅以私訊轟炸，還會突然出現在住家附近，堅持要送她上班，讓她不堪其擾，向單位主管反映，主管竟稱讚男方「貼心」，她只好依《跟騷法》提出告訴，主管還要求撤告。女專員再向勞動局申訴，勞動局調查後認定男方的行為構成「敵意性環境性騷擾」，兒盟卻僅記1支小過，但並未調職，反而將女專員調離其他單位。

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兒盟今日發出聲明回應，今年2月1日接獲申訴人求助後，便立即依法於2月7日成立調查委員會進行查證，為確保調查的公正性與專業性，由兩位外部律師擔任調查委員。經過完整的調查流程，並經勞動局調查回覆，行為人確有不當行為，兒盟已依勞動局的處置建議及兒盟獎懲辦法規定進行懲處。

兒盟指出，針對行為人懲處部分，已依據勞動局建議及兒盟獎懲辦法進行懲處1小過及12堂性平教育課程。

至於申訴人遭到調職部分，兒盟說明，接獲申訴後，即刻採取適當的工作處所隔離措施。後續徵詢申訴人並依其意願與專長協調設置新職位，並協助轉調，保障申訴人的工作權益及身心安全。此外，也提供申訴人法律協助與心理諮詢服務。

兒盟指出，感謝申訴人勇於發聲，強調兒盟向來重視性平議題，致力打造友善職場環境。對於部分處置結果不如申訴人所期待，深感遺憾，將持續溝通。未來也將定期舉辦性別平等教育訓練，提高全體員工的性平意識、加強對性別平等工作等相關法規的了解。

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