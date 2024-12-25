麥當勞少女想幫家計！離世前借高利貸40萬　投資慘遭詐還被告　

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

台北一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年，離職後罹患憂鬱症最終輕生，整起事件由少女母親在社群網站上發文後曝光。少女母親表示，少女離職後為了賺錢，遇上網路投資詐騙，前前後後借高利貸約40萬全被騙光，甚至因提供帳戶被當成詐團人頭，而報案時提的9萬8千元有證據才報這金額，並說女兒會去借錢投資，就是想改善家裡狀況。

▲17歲少女輕生，母親控訴女兒到麥當勞打工慘遭主管性侵。（圖／記者黃彥傑攝）

少女一家五口在士林租屋，家中主要由在工地工作的父親支撐，月薪約4萬元，孩子3人皆有打工協助家計。少女母親表示，女兒從麥當勞離職後，2、3月搬離家裡，因為覺得住在家裡不安心，然後就從臉書、line上面看到投資訊息，還有買賣商品投資，第一次借高利貸後，發現被騙，沒有報案，家人湊錢幫忙還高利貸，之後陸續借錢做投資，想說沒有那麼倒霉一直被騙，陸續投資了4、5次，前後約40多萬，家裡借錢幫她還清債務後，要求女兒回家住。

▲母親控訴17歲女兒在麥當勞打工，遭襄理性侵10幾次。（圖／記者黃彥傑攝）

少女母親表示，女兒被騙部分，除了作網拍買賣商品外，還有進行投資，做網拍買賣商品是對方說如果沒收到貨就要告詐欺，但是貨運時間不是女兒可以控制，還是有寄出貨品，沒想到對方不取貨被退，女兒因此被告。

少女母親指出，其中一次遇到詐騙是在7月時，那時看到投資廣告後跟對方聯繫，女兒看到投資報酬率不錯，投入資金進去後才發現被騙，但最終因只有約9萬多是有證據，所以報案的時候只講到這個金額，那時只有到警局描述詐騙的過程，女兒當時手頭上握有被騙的line證據。

▲麥當勞少女(右二)一家五口生活照。（圖／記者黃彥傑翻攝）

少女母親說明，女兒是遭性侵導致重度憂鬱症，女兒把提款卡借給人也是被騙的，這都有報警可以查證，絕對不是害怕成為人頭戶需要賠償才輕生，女兒會去借錢投資，就是想改善家裡狀況。另外女兒手機鎖起來沒辦法解開，所以不知道那名男主管的更多個人資訊以及照片。

台灣麥當勞遭爆主管侵犯女員工釀憂鬱症而輕生，該女母親在Threads發文而讓全案曝光，同時也引起社會大眾關注，網友也肉搜涉事主管身家背景，一度傳出他是仰德集團富三代，對此台灣麥當勞否認，稱網路資訊皆謠傳。

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