麥當勞少女拚命賺錢卻淪洗錢嫌犯　母赴警局應訊悲吐：我女兒死了

▲17歲少女輕生亡，母親指出女兒從麥當勞離職後，為了改善家裡狀況去借錢投資被騙光。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

台北一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年最終輕生，少女母親指出，女兒從麥當勞離職後，為了改善家裡狀況去借錢投資，沒想到約40萬元都被騙光。對此，警方表示，因少女借母親帳戶去做網拍，少女、少女母親都被依洗錢、詐欺被告身份，函送士林地檢署偵辦中。

少女一家五口在士林租屋，家中主要由在工地工作的父親支撐，月薪約4萬元，孩子3人皆有打工協助家計。少女從麥當勞離職後，曾從網路上尋找賺錢機會，未料卻連續被詐騙，甚至誤信騙術提供帳戶，被當成詐團人頭。

▲母親出示報案單。（圖／記者黃彥傑攝）

少女母親指出，少女一家五口在士林租屋，家中主要由在工地工作的父親支撐，月薪約4萬元，孩子3人皆有打工協助家計。少女母親表示，女兒從麥當勞離職後搬離家裡在外面住，然後就從臉書、line上面看到投資訊息，借了高利貸約40萬元；做網拍買賣商品部分，對方說如果沒收到貨就要告詐欺，但是貨運時間不是女兒可以控制，還是有寄出貨品，沒想到對方不取貨被退，女兒因此被告。

警方表示，少女總共報三次案，第1次98000、第2次1000元、第3次被騙帳戶，12月15日警方傳少女母親到派出所說明，她指出自己的帳戶被女兒拿去使用做網拍，最後也跟警方表示「我女兒死掉了」，少女、少女母親都被依洗錢、詐欺被告身份，函送士林地檢署偵辦中。

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