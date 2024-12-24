2024國家永續發展獎　崑山科大榮獲教育類入選獎全國科大唯二

▲「國家永續發展獎」，崑山科技大學經過三階段評選，獲頒「教育類」入選獎，為全國科技大學唯二獲獎學校。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院國家永續發展委員會自2004年起，辦理「國家永續發展獎」，表揚對永續發展有實質貢獻的單位， 於台大醫院國際會議中心由行政院長暨永續會主委卓榮泰親自頒獎。

今年共有162個單位參選，46個單位獲獎，另有17個單位擇優授予入選獎，崑山科技大學經過三階段評選，獲頒「教育類」入選獎，為全國科技大學唯二獲獎學校，顯見「永續發展」已在校園內扎根茁壯，並拓展至校園外，深獲肯定。

崑山科大參與「國家永續發展獎」評選，由行政副校長暨永續長鐘俊顏副校長帶領商業管理學院USR計畫主持人楊泰和學務長、研究發展處江智偉研發長、永續發展暨社會責任辦公室王平主任以及環境安全衛生組王瑋民組長參與複審簡報。該校長期致力於社會服務，歷年執行教育部或其他有關服務區域產業聚落、工業園區輔導轉型、人文社會實踐及在地創新等類型之計畫成果豐碩，以此豐沛成熟的服務能量強化與在地更深度的連結，更致力支持各USR計畫，與超過50家廠商建立夥伴關係，充分發揮跨領域實力，積極參與在地社區發展，此次獲獎，是對該校在相關事務貢獻上的一大肯定。

以其USR計畫為主體代表學校參賽的商管學院USR計畫主持人楊泰和學務長，負責「2020~2022三年期：既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田」、「2023~2024二年期：以農漁業廢棄資材循環再利用為基石、建構淨零碳排永續家園」等兩項計畫，他長年對永續發展教育及地方創生的場域實踐不遺餘力，除本次參賽榮獲「教育類」入選獎，亦陸續榮獲「2024台灣永續大學獎—永續發展教育領袖獎」、「2024年第6屆ASSET永續典範獎暨第1屆人文企業獎」地方發展獎—創新獎、「2023年第16屆台灣企業永續獎(TCSA)」永續單項績效獎—循環經濟領袖獎、「2022年第三屆《遠見》USR大學社會責任獎」在地共融組—首獎、2021年第14屆台灣企業永續獎(TCSA)」台灣永續行動獎—金獎等，績效相當豐碩。

李天祥校長表示， 校方挹注高教深耕計畫與獎勵補助私立技專校院整體發展經費於善盡社會責任面向，105至112年共投入約3,620萬元於教學創新支持、永續課程與激勵機制落實，同時將淨零排放與SDGs融入中長期校務發展及課程規劃，持續推動校園永續政策。此外，校方的綠能技術不僅應用於校內，也推廣至社會產業，協助企業進行溫室氣體盤查及減碳輔導，響應政府政策，為社會創造更大價值。以本年度世界綠色大學評比來說，校方自2022年起參與評比，今年躍進到314名(前21%)，相當不容易。

永續長暨行政副校長鐘俊顏補充，校方執行USR計畫，透過校地合作，成功解決地方文史保存、人才培養、空間再生、在地商業創新、教育平權與智慧農業等重要議題，為地方創生注入新活力，並於2023年完成永續報告書、認證與揭露，2024年進行校園溫室氣體盤查及減碳分析，支持綠色校園與環境永續發展。未來也將持續建立跨界合作機制，培育更多專業種子團隊，推動創新解決方案。透過與社區和產業的緊密聯繫，進一步提升地方經濟發展，創造共同繁榮的未來，使地方創生結出豐碩成果。