　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南學校再創佳績！　教學卓越獎摘2金2銀展現教育創新實力與活力

▲教育部2024年教學卓越獎頒獎典禮，20日在南投縣政府文化局演藝廳隆重舉行，台南市4所學校在激烈競爭中脫穎而出，榮獲2金2銀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲教育部2024年教學卓越獎頒獎典禮，20日在南投縣政府文化局演藝廳隆重舉行，台南市4所學校在激烈競爭中脫穎而出，榮獲2金2銀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部2024年教學卓越獎頒獎典禮，20日在南投縣政府文化局演藝廳隆重舉行，台南市4所學校在激烈競爭中脫穎而出，榮獲2金2銀，其中仁德國小、茄拔國小附幼獲得金質獎，文賢國中、立人國小則獲銀質獎，6年間台南市累計獲得10金11銀，充分展現台南市在教育的卓越表現與創新活力。

▲教育部2024年教學卓越獎頒獎典禮，20日在南投縣政府文化局演藝廳隆重舉行，台南市4所學校在激烈競爭中脫穎而出，榮獲2金2銀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，教學卓越獎不僅是對學校與教師的肯定，每一獲獎方案也代表著對學生未來成長的承諾。市府將繼續支持學校發展創新課程，提供學生更多元的學習機會，為他們在全球化的競爭中奠定堅實的基礎。

教育局長鄭新輝表示，獲獎學校的課程方案充分展現在地文化、數位科技應用，以及親子共學實踐。卓越的課程不再只是知識的單向傳授，而是強調教師與學生共同學習成長的過程。這些獲獎學校都有共同的願景與目標，課程設計既展現專業與熱忱，同時兼顧知識、情意與技能，並強調團隊合作與創新，為優質教學樹立榜樣。

獲獎的4所學校課程方案各展特色，金質獎得主仁德國小「AI仁德，人機共好耀國際」方案，結合生成式AI課程，透過產官學合作，打造AI應用暨探索教室。學校運用AI技術，提升學生學習興趣，並針對在地的環境永續議題進行深入探討，改變傳統教學模式，為學生未來的數位素養與創新能力奠定堅實基礎。

▲教育部2024年教學卓越獎頒獎典禮，20日在南投縣政府文化局演藝廳隆重舉行，台南市4所學校在激烈競爭中脫穎而出，榮獲2金2銀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

金質獎得主茄拔國小附幼提出「茄里作伙玩」方案，將遊戲與教育結合，創造跨世代祖孫共學的正向交流。透過遊戲，讓孩子與長輩建立親密的情感聯繫，實踐共學理念，並在這過程中培養孩子的自我認同、社會溝通能力及關懷精神，讓他們成為充滿愛與溫暖的生活玩家。

銀質獎得主文賢國中提出「府城新食育，文賢食踐家」方案，結合台南400的飲食文化，設計出具有探索、分析與轉化三大主題的「EAT」課程。學生不僅在歷史與文化的脈絡中學習，還可以透過AI科技與跨域學習，落實聯合國可持續發展目標(SDGs)精神，成為兼具在地、國際視野的公民。

▲教育部2024年教學卓越獎頒獎典禮，20日在南投縣政府文化局演藝廳隆重舉行，台南市4所學校在激烈競爭中脫穎而出，榮獲2金2銀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

銀質獎立人國小以「古蹟教育」為核心，設計4條充滿文化底蘊的走讀路線，結合PBL專題研究與數位科技，讓學生透過五感體驗，深入理解在地的文化與歷史，並以「古蹟守護大作戰」的形式，推動文化保育行動，培養學生的探究與創新能力，讓他們成為文化的守護者，在學習過程中展現出跨域整合的能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
什麼東西漲價後「讓人最有感？」　網點名它：以前80元可打發
快訊／高雄人記得儲水！將停水10hrs　22萬戶受影響
快訊／恭喜！詹子賢求婚成功
快訊／連鎖超市竄改有效日期！
快訊／台鐵發生死傷事故
獨／統神「真正哥哥」到場力挺
快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園治平高中奪家事技藝競賽團體獎　金手獎得主獎項獻父親

民雄警前進工業區　加強移工反詐騙及道安意識

加強宣導力道　朴子分局攜手電視台破解詐騙手法

高雄餐酒館聯名網紅甜點店　酒搭蛋糕！聖誕節剛好微醺

台南學校再創佳績！　教學卓越獎摘2金2銀展現教育創新實力與活力

吃湯圓迎冬至　桃園「歲末團圓毛孩派對」寵物活動登場

夢時代限定！高捷攜手hololive production　「快閃店最終場」登場

2025「美國賽車節 IN TAINAN在台南登場　黃偉哲邀喜歡賽車朋友體驗國際賽

台北裝修公司關懷偏鄉　捐阿里山國中小公務車

布袋分局長攜手電視台宣傳防詐　籲民眾留意假買家詐騙

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(上)

桃園治平高中奪家事技藝競賽團體獎　金手獎得主獎項獻父親

民雄警前進工業區　加強移工反詐騙及道安意識

加強宣導力道　朴子分局攜手電視台破解詐騙手法

高雄餐酒館聯名網紅甜點店　酒搭蛋糕！聖誕節剛好微醺

台南學校再創佳績！　教學卓越獎摘2金2銀展現教育創新實力與活力

吃湯圓迎冬至　桃園「歲末團圓毛孩派對」寵物活動登場

夢時代限定！高捷攜手hololive production　「快閃店最終場」登場

2025「美國賽車節 IN TAINAN在台南登場　黃偉哲邀喜歡賽車朋友體驗國際賽

台北裝修公司關懷偏鄉　捐阿里山國中小公務車

布袋分局長攜手電視台宣傳防詐　籲民眾留意假買家詐騙

趙正平當爸倒數！嫩妻驗孕後大哭　他爆粗口「沒準備好」曝真實心境

桃園治平高中奪家事技藝競賽團體獎　金手獎得主獎項獻父親

開箱「七期最醜」建物　鐵粉力挺設計喊話酸民「進來看」

新北市6隻警犬退休交棒新爸媽　福星領犬員林志倫感性發文

62歲關之琳現身「前男友」劉德華演唱會！　近照曝光...美得太誇張

《GD與朋友們》嘉賓陣容引爆熱議！安成宰加入、「亨龍敦仲」睽違合體

民雄警前進工業區　加強移工反詐騙及道安意識

「史艾瑪前男友」牧森脫了！腹肌露出人氣夯　暖男變身壞男孩

斷了理智線的「立法院多數黨」　會不會導致民意反撲？

助網友「交保出關」嘉義女慘被騙　外籍男打工當車手被捕

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

台鹽2024蟬聯永續三大獎

大貨車誤闖長榮鋼便橋危險擾民交通癱瘓！

大貨車轉彎20太空包掉出來變路障

蘇花改下清水橋重建完工　取消平日管制

廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12/20下午恢復營業

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

只有14天！到高市圖「借10本書換電影券」

府城迎聖誕假日活動交通資訊提醒大眾

黃偉哲送上台南甜韓國新人氣天團EVNNE大呼台南太幸福

台灣女婿台東賣廣式腸粉征服民眾味蕾

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

張麗善就職週年　揭示「AI智慧城市2.0」宏圖

更多熱門

相關新聞

2025「美國賽車節 IN TAINAN在台南登場

2025「美國賽車節 IN TAINAN在台南登場

台南即將迎來一場熱血沸騰的國際盛事，由台灣極限賽車運動發展協會主辦的「美國賽車節 IN TAINAN」，2025年1月18日至19日將在大台南會展中心旁隆重登場，這次活動以「美國文化體驗」為核心，結合競速與娛樂，帶來全球飄移賽事FD（Formula Drift）的震撼氛圍。

黃偉哲送上台南甜韓國新人氣天團EVNNE大呼台南太幸福

黃偉哲送上台南甜韓國新人氣天團EVNNE大呼台南太幸福

台南市府與國發會攜手推首座數位遊牧據點落腳台南

台南市府與國發會攜手推首座數位遊牧據點落腳台南

台南境外生訪視關懷服務搓湯圓迎冬至

台南境外生訪視關懷服務搓湯圓迎冬至

已婚男老師多次激戰「學生媽」！她大暈船

已婚男老師多次激戰「學生媽」！她大暈船

關鍵字：

台南學校佳績教學卓越獎教育創新

讀者迴響

熱門新聞

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

民眾黨陳宥丞赴北檢作證　20小草自首圖利

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

快訊／台鐵「浮洲站旅客落軌」遭自強號撞上　板橋＝樹林單線行車

全聯大火24歲移工亡　妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

更多

最夯影音

更多

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面