台南學校再創佳績！　教學卓越獎摘2金2銀展現教育創新實力與活力

▲教育部2024年教學卓越獎頒獎典禮，20日在南投縣政府文化局演藝廳隆重舉行，台南市4所學校在激烈競爭中脫穎而出，榮獲2金2銀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部2024年教學卓越獎頒獎典禮，20日在南投縣政府文化局演藝廳隆重舉行，台南市4所學校在激烈競爭中脫穎而出，榮獲2金2銀，其中仁德國小、茄拔國小附幼獲得金質獎，文賢國中、立人國小則獲銀質獎，6年間台南市累計獲得10金11銀，充分展現台南市在教育的卓越表現與創新活力。

市長黃偉哲表示，教學卓越獎不僅是對學校與教師的肯定，每一獲獎方案也代表著對學生未來成長的承諾。市府將繼續支持學校發展創新課程，提供學生更多元的學習機會，為他們在全球化的競爭中奠定堅實的基礎。

教育局長鄭新輝表示，獲獎學校的課程方案充分展現在地文化、數位科技應用，以及親子共學實踐。卓越的課程不再只是知識的單向傳授，而是強調教師與學生共同學習成長的過程。這些獲獎學校都有共同的願景與目標，課程設計既展現專業與熱忱，同時兼顧知識、情意與技能，並強調團隊合作與創新，為優質教學樹立榜樣。

獲獎的4所學校課程方案各展特色，金質獎得主仁德國小「AI仁德，人機共好耀國際」方案，結合生成式AI課程，透過產官學合作，打造AI應用暨探索教室。學校運用AI技術，提升學生學習興趣，並針對在地的環境永續議題進行深入探討，改變傳統教學模式，為學生未來的數位素養與創新能力奠定堅實基礎。

金質獎得主茄拔國小附幼提出「茄里作伙玩」方案，將遊戲與教育結合，創造跨世代祖孫共學的正向交流。透過遊戲，讓孩子與長輩建立親密的情感聯繫，實踐共學理念，並在這過程中培養孩子的自我認同、社會溝通能力及關懷精神，讓他們成為充滿愛與溫暖的生活玩家。

銀質獎得主文賢國中提出「府城新食育，文賢食踐家」方案，結合台南400的飲食文化，設計出具有探索、分析與轉化三大主題的「EAT」課程。學生不僅在歷史與文化的脈絡中學習，還可以透過AI科技與跨域學習，落實聯合國可持續發展目標(SDGs)精神，成為兼具在地、國際視野的公民。

銀質獎立人國小以「古蹟教育」為核心，設計4條充滿文化底蘊的走讀路線，結合PBL專題研究與數位科技，讓學生透過五感體驗，深入理解在地的文化與歷史，並以「古蹟守護大作戰」的形式，推動文化保育行動，培養學生的探究與創新能力，讓他們成為文化的守護者，在學習過程中展現出跨域整合的能力。