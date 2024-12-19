工會幹部請假需在授課之餘　蔡育輝：教育行政監督權是議員不是工會！

▲台南市議員蔡育輝表示，為了讓學校預算順利動支，同意復議案修正版本，教育行政的監督權應該是議員，而不是教師產業工會。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南教師產業工會會務假引發基層教師大不滿，市議會臨時會19日進行二、三讀會，市議員蔡育輝表示，為了讓學校預算順利動支，同意復議案修正版本，教育行政的監督權應該是議員，而不是教師產業工會。

蔡育輝說，學校預算附加條件，就是希望工會幹部請會務假，要在任課以外時間請假，不能影響學生的受教權，學校核假應落實『事前審查、事後查核』原則，請學校在2025年7月31日前完成。

國民黨團長期接獲基層教師陳情，台南教師產業工會理事長等幹部，1個月只上8堂課，卻領8萬8千元的高薪，議員們因此藉著總質詢和記者會，關切教產工會幹部會務假相關議題，台南市議會在大會特別請副市長葉澤山報告處理情況。

葉副市長說，教育局等單位有跟教產工會溝通，除了請假要詳述，也讓她們了解會務假的監督機制，教育單位根據高等行政法院判決書和勞動部裁決書，教育單位有查核權。

蔡育輝指出，為了糾正教師產業工會幹部，長期假藉公會之名，行不上課之實，侵犯學生受教權和教學的穩定度，特別提案『工會幹部不得減授課拿會務假』，感謝議會包括議長邱莉莉，30多位議員的支持，不是不給會務假，而是請工會幹部應該先做好老師該做的教學工作，行有餘力之時再請會務假參與工會事務，不要本末倒置。

蔡育輝說，復議案修正版本，就是大會同意附加條件，請教師擔任產業工會理監事，應依其基本授課節數排課，不得減授節數，除理事長外，處理會務假以任課以外時間辦理，核會務公假，除理事長另外約定，其他理監事每月最高不超過120小時，這些約定請於2025年7月31日前完成。

蔡育輝也說，學校核給會務假應落實『事前審查、事後查核』原則，事前請假應敘明請假事由並提出依據，事後主動提供會務佐證資料，供校方保存，沒有配合提供會務假查核資料之理監事，所屬學校應立即與工會取消約定，全市工會理監事所屬學校，屆期若未完成這些條件，不得動支該校預算，請教師工會幹部了解，不是想做甚麼就要做甚麼，請依照工會法和教師工會施行細則去做，更請尊重行政立法分立，教育行政監督權，是議員，不是台南教師產業工會。