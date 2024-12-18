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台塑企業雲林獎助學金20年不間斷！　2.8萬學子受惠

▲台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第20年，此次共有956名學子通過申請。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第20年，此次共有956名學子通過申請。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

在這寒冬送暖的季節裡，台塑企業暨王詹樣基金會「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」 已邁入第20個年頭，這份愛心傳遞的不僅是經濟上的支援，更是對學子求學路上最溫暖的陪伴。今年，共有956名學子通過申請，總發放金額達2,588,500元，累計二十年來，已有超過2萬8千名學子受惠，總金額累積達8,500萬元。

台塑企業自創立以來，始終秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，針對設籍麥寮、台西鄉的學子，持續提供獎助學金，為許多家庭減輕負擔，讓孩子們可以專心向學。這份關懷不僅停留在資助，更是透過實際行動傳遞溫暖。

麥寮鄉的一位單親越南籍母親，深情地分享道，嫁來台灣近二十年，雖然生活不易，但孩子們從小就懂事、努力讀書，讓她倍感欣慰。感謝台塑一路以來的陪伴，小女兒曾參加台塑的課後輔導班，大女兒更是從高中到現在大學二年級，每年都領取獎助學金，這一路的支持，讓母女三人能更堅強地走下去。

▲台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第20年，此次共有956名學子通過申請。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第20年，此次共有956名學子通過申請。（圖／記者王悉宇翻攝）

在台西鄉，一位曾受惠於台塑獎助學金的李先生，見到台塑人員時，滿懷感激地說，八年前我讀大學時也曾領過這份獎助金，如今看到台塑依然堅持回饋家鄉，真的很感動。我會鼓勵自己的孩子好好讀書，將來也能成為這份愛的接棒人。

台塑企業不僅止於教育上的投入，透過不同的公益專案，將愛與關懷傳遞到社會的每個角落。從孩童的營養早餐、文化傳承，到老人的肺炎疫苗注射，台塑的公益觸角涵蓋各個年齡層，細心地照顧著地方鄉親的需求。未來，台塑企業將繼續秉持創辦人「取之於社會，用之於社會」的精神，成為地方最值得信賴的「好厝邊」。

▲台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第20年，此次共有956名學子通過申請。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第20年，此次共有956名學子通過申請。（圖／記者王悉宇翻攝）

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