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台南市教育局邀教育工作者共賞《台灣超人》紀錄片　引導啟發孩子們生命力量

▲台南市教育局21日在台南國賓影城舉辦《台灣超人》公益觀影活動。（記者林云翻攝）

▲台南市教育局21日在台南國賓影城舉辦《台灣超人》公益觀影活動。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

紀錄8位生命鬥士故事的紀錄片《台灣超人》上映以來感動許多觀眾，台南市教育局21日在台南國賓影城舉辦公益觀影活動，教育局代理主秘陳宗暘與台南市立各國中小校長、幼兒園園長及家長團體代表一同觀影。

教育局期許教育工作者將影片呈現的「超人」精神傳遞到校園中，鼓勵孩子們在遭遇困境時，能像電影中形容的「超人」一樣，雖然沒有超能力，仍在困境中勇敢超越自己、堅持不懈，讓這些故事成為孩子們在成長道路上追尋夢想的指引。

黃偉哲市長表示，教育的意義不僅限於課本知識的傳授，更要讓孩子們從生活中的故事汲取力量，樂見教育局辦理類似這活動，讓教育工作者們汲取他人的經驗，並將這些感悟融入日常教學。《台灣超人》所傳達的核心精神，激勵每一位教育工作者，期許教育局繼續提供教育工作者更多生命教育相關研習機會，提升其輔導專業知能，引導孩子們對生命的正向思考。

教育局長鄭新輝指出，這類公益活動不僅有助於教育工作者們協助孩子們成長，也能為弱勢家庭的孩子帶來鼓勵和希望。教育局將持續投入更多資源，藉由各種活動形式為師生創造更多學習與成長的機會，激勵每一位孩子勇敢面對生活中的挑戰，超越自我，成為真正的「台灣超人」。也鼓勵學校運用各項非正式課程、潛在課程等多元方式推動生命教育，引導學生思考生命的價值，像是辦理學生生命教育思辨營，透過生命體驗活動或是融入不同種族的文化，增進個人內在世界的均衡與外在世界的和諧，提升社會關懷素養。

教育局表示，《台灣超人》製作團隊為導演曲全立、監製王師、電影配樂大師鍾興民繼2017年的《美力台灣》之後，再次聯手打造，影片紀錄了8位生命鬥士的故事，濃縮近百位台灣超人的精神。「台灣超人」並不是擁有超能力的英雄，而是那些勇敢超越自己，面對人生困境的人。透過此次公益觀影活動，所有參與的教育工作者們都獲得感動及啟發，也呼籲大家一同協助每一位勇敢生活的超人，讓他們在面對未來時，能夠勇敢、堅強、不畏艱難，勇於追求屬於自己的光明未來。

導演曲全立映後驚喜現身，特別提到巡迴3D電影車的初衷是為了偏鄉的孩子們。這項行動至今已經行駛超過35萬公里，希望每位孩子都能透過電影深刻感受生命的重要價值。而《台灣超人》這部電影，正是因此而誕生的，希望未來能透過教育工作者的力量持續推廣，讓更多人認識與了解。

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