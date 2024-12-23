王義川向幼童談「藍白修惡法」　議員曝踢到鐵板：綠營都看不下去

記者郭運興／台北報導

立法院20日三讀通過國民黨力推的三大法案，綠委王義川卻在21日貼出一段對台下幼童宣講批評藍白修惡法的影片，他直言「教育要從小做起！不放過任何宣導機會」。對此，桃園市議員黃敬平今（23日）表示，就算場地不是幼兒園，王義川也不適合這樣做，搞不清楚狀況，做秀做過頭了，政治不是這個年紀應該去接觸的事。他強調，綠營朋友都在罵「搞什麼飛機」，現在連綠營都看不下去，可見王義川這次踢到鐵板。

王義川21日貼出一段「對幼童宣講的影片」，他表示，教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會，白藍惡修三法說明會，苗栗南庄。

回顧此段影片，片中，王義川與台下一群幼童說「今天來這裡跟各位上課，教育要從小做起，以後去立法時，才不會亂立，20日立法院修了3個惡法，一個《選罷法》、一個《財政收支劃分法》、一個《憲法訴訟法》，亂修以後都會影響你們的未來，各位小朋友有什麼問題」，此時一名女幼童詢問「修惡法到底是什麼」，王義川則回應「修惡法就是修了不好的法，會影響你們的未來，今天說明會就到這」，隨即台下觀眾響起陣陣掌聲。

後續此舉遭到外界議論後，王義川則回應，當時是「私人聚會」，現場都是朋友和家人，並非如外界所傳是在幼兒園進行政治宣導。

▼王義川參加活動，向幼童宣講藍白立惡法。（圖／翻攝自Threads／王義川）

對此，黃敬平於節目《大新聞大爆卦》表示，王義川聖誕節不發糖果就算了，還在那邊修惡法是什麼，簡直是一個怪叔叔，自己感覺像一個變態站在前面。

黃敬平表示，幾個月前國會改革時，王義川就曾談手機訊號監控，現在還在殘害國家幼苗，直接把小朋友當作宣講對象，小朋友根本聽不懂，拜託憨川叔叔不要當怪叔叔或惡叔叔。

黃敬平認為，王義川說此處場地不是幼兒園，但人家也是在辦讓小孩子感受聖誕氛圍的活動，王義川也不適合這樣做，就像是台南大專中心補助學生車資參加青鳥，都是等長大成人之後再做，王義川現在從小朋友，還沒有到國中高中階段，就用這種方式，王義川會不會太急了？

黃敬平指出，難怪早上在傳的時候，綠營的朋友都在罵「搞什麼飛機，鬥不過人家開始利用小朋友當沙包嗎」，現在連綠營朋友都看不下去，可見王義川這次踢到鐵板。

黃敬平再指，早上王義川與柯建銘去告深偽影片，王義川不但沒為這件事道歉，還說「你們去查阿，就不是學校」，但不管是不是幼兒園，這就是小朋友在的場合。

黃敬平直言，王義川這次不只踢到鐵板，而且是完完全全搞錯場合，搞不清楚狀況，做秀做過頭了，一寶抵三寶，甚至讓名聲栽在小朋友上。

最後，黃敬平強調，不管王義川說「又沒談18禁或禁忌話題」，但光是一個政治議題，政治不是這個年紀的小孩應該去接觸的事，所以為什麼全網會炸鍋，因為就認為王義川在洗腦小孩，民進黨提王義川當不分區立委，黨內從上到下還很高興，但綠營以外的人會怎麼看他們？真是一群笨蛋。

