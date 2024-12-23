大法官人事明投票　黃暐瀚曝綠營最好策略：設法讓白營八票投過來

▲司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院24日院會將進行「大法官人事同意權案」投票，近日傳出國民黨團傾向全數封殺；民眾黨則是會團進團出，目前通過人數尚未定案。對此，媒體人黃暐瀚今（23日）表示，如果明天大法官人事被「全部封殺」，只剩八席大法官的憲法法庭，將形同虛設。他強調，如果民眾黨投下同意票呢？那麼「白＋綠」實質過半，即使藍營封殺，也無法癱瘓憲法法庭，不才是綠營「最好的策略」嗎？

黃暐瀚表示，在「憲訴法」、「選罷法」、「財政收支劃分法」修正通過之後，未來憲法法庭得有十位大法官才能開庭，九位大法官才能判定違憲。另外，選罷法已通過罷免需附身分證影本、而選票+1還沒處理；財劃法則是令地方自主財源大幅增加。

黃暐瀚表示，由於目前憲法法庭只剩八席大法官，如果明天大法官人事同意投票，在立法院被「全部封殺」，只剩八席大法官的憲法法庭，將形同虛設。

黃暐瀚指出，但，如果民眾黨支持兩位以上的大法官，並投下同意票呢？那麼「白＋綠」將實質過半，即使藍營全部封殺，也無法癱瘓憲法法庭。

黃暐瀚再指，目前立院席次佔比為「藍52、綠51、白8、無2」，兩席無黨跟藍營一起投票，藍營形同實質54票，所以決定每個法案、人事的關鍵，都在民眾黨的八票。

黃暐瀚說，年初立法院長一戰，綠白吵出火氣，但終究綠營在國會是少數，藍綠大戰又同時要跟白營鬥氣，民進黨團注定只能節節敗退，民主是數人頭，不是比拳頭，真要比拳頭，拳怕少壯，現在國民黨年輕立委佔比高過綠營，幾次推擠攻防，綠營確實都佔不了便宜。

黃暐瀚再說，既然如此，想方設法，讓白營八票偶爾也投過來，讓藍營無法摧枯拉朽，為所欲為，不才是綠營「最好的策略」嗎？

最後，黃暐瀚強調，不只大法官，選罷法二階「罷免+1」，白營也說反對。只要讓白營投下八票反對，民進黨就能擋下！志氣或置氣，結果天差地別。

▼民眾黨團。（圖／記者湯興漢攝）