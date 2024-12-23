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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

把立委全部砍掉重選！已3綠委叫陣「解散國會」　要政院拒副署

▲▼立法院三大法案 朝野大戰 國民黨立委破門而入 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院三大法案朝野大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院20日通過國民黨力推的三大法案，選罷法、憲訴法及財劃法修正案，總統賴清德則表示，民主的紛爭應以「更大的民主」解決。對此，已經有至少3位民進黨立委，公開提出呼籲，主張行政院應拒絕副署法案，並由藍白陣營提出倒閣，總統可解放國會，讓立法委員全部砍掉重選。

楊曜表示，憲法法庭，是人民在依法定程序用盡審級救濟而權益仍未獲得保障的終極途徑，更是審查立法者制定法律是否遵從憲法原則、保障人權的守護基石，這兩年憲法法庭受理人民法律違憲侵害基本權的案件數為6444件。

楊曜表示，政治競爭是民主的體現，政黨之間對於財政劃分、國土計劃、社福交通，乃至各項預算是否妥當，常有不同立場與主張也是民主制度的必然結果，但是所有的政黨競爭與政治運作都必須在憲法的基礎上進行，任何破壞權力分立制度的政黨運作都必須受到譴責。

楊曜指出，上週五立法院通過的憲法訴訟法修正，目的就是讓憲法法庭無法組成，有關保障人民終極權益的制度形同具文。

楊曜強調，明日大法官同意權投票的結果，若造成憲法法庭無法運作，呼籲行政院長卓榮泰不要副署憲法訴訟法修正案，也請國民黨、民眾黨立委發起倒閣案，同時解散國會，讓民意重新檢視各政黨及立委在過去一年的表現，讓新民意組成能捍衛臺灣人民的國會。

綠委許智傑22日受訪也表示，針對立院三大法案，民進黨的救濟辦法，副署權、覆議案、總統不公布法律，都有相當難度的思考，建議三惡法的覆議和不信任案一起提，請藍白一起表態，先倒閣再解散國會，讓人民選擇誰是正義的一方。

另位綠委林俊憲則說，這三部惡法有各自的應對方式，例如財劃法將會嚴重影響中央行政部門的運作，行政院長是否應拒絕副署？阻止惡法施行？藍白不滿意就來提倒閣，讓民意重新洗牌見真章，藍白的作為就是要顛覆憲政，慣例已無法約束這群人，是時候思考打破慣例了，國家存亡危機，已不再是立法院內的事，民進黨作為執政黨，須與行政部門共同應對，接下來就讓賴清德總統、行政院長卓榮泰和民進黨團一同思考對策。

▼澎湖縣立委楊曜。（圖／翻攝楊曜臉書）

▲▼澎湖縣立委楊曜。（圖／翻攝楊曜臉書）

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