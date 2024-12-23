被追問財劃法三讀後救濟　吳思瑤：先問藍白釀了國家災難要怎麼辦

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白挾人數優勢於上週立法院會順利三讀財劃法、選罷法、憲訴法，民進黨立院黨團23日召開「財劃惡修 全民受害 照顧人民是假的 政治綁樁是真的」記者會，被問到後續的救濟策略，民進黨團幹事長吳思瑤表示，負責任的執政黨，會努力想方設法，但媒體也應先問問肇事者的藍白立委怎麼辦。

今記者會輿情回應時，有記者問到，財劃法修正過後，行政院會採不副署法案，並逼在野黨提倒閣的策略。對此，吳思瑤說，現在這些藍媒只會一再地對於抵抗、守護的民進黨團逼問怎麼辦，應先去找肇事者藍白質問，釀了這些國家災難要怎麼辦。

該名記者則不滿回應，這應該是中央政府該處理的，怎麼會是要找藍白，且報導也有引述綠營人士報導，閣揆若不副署，在野會有倒閣壓力。

吳思瑤說，惡修之後的三法怎麼善後，作為執政黨會想方設法在憲法授權的一切範圍去救濟，至於各種方式，現在還在討論中，畢竟總統府、行政院到現在都還沒收到三讀通過的條文，這種最後一刻喬出來的條文，需要審視才知道災害有多大，是否有解、無解、怎麼解？民進黨會努力想辦法，也請求所有媒體同仁，對於藍白的委員為什麼惡修出這樣的爛法，所造成的國家災難，也應當去提問藍白立委們，怎麼對歷史負責，這樣對南部鄉親有合理嗎？掏空中央財源，未來救災又該怎麼辦？