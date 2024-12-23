台南議長砲轟綠營選輸不甘願　曝補助青鳥2700元衝立院毀民主

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝，指控青鳥飛出活動，補助最高金額南北高鐵車資2700元，青鳥是『有對價』的。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

青鳥是民進黨養的？台南市議會國民黨團發言人蔡育輝，高舉「台南大專聲援冬季青鳥報名表」，補助2024年12月18日3天退回三法修正案活動，補助最高金額南北高鐵車資2700元，怒轟： 原來青鳥是「有對價」的，還痛批賴清德總統真的要學尹錫悅，用錢養青鳥？讓青鳥跟著拿油壓剪的賴系立委鍾佳濱、沈伯洋衝立院，民進黨1450網軍、2700青鳥亂飛，是要告訴全世界，賴清德在養禁衛軍準備宣布戒嚴嗎？



國民黨市議會黨團發言人蔡育輝指出，賴清德是總統選得難看，心有不甘，從當選至今，執政無能，當家鬧事跑第一，身為少數總統立院又沒過半，賴清德有何顏面動輒聲請釋憲、大搞罷免基隆市長，基隆市長罷免不過，現在還敢玩罷免立委的戲碼，賴清德是否還以為自己還是台南市長，234天都不進議會，就算因此造成112人因登革熱死亡，仍然是連慰問金都不發放，無人能耐他何？

蔡育輝狠酸，這次立院三法修正案，真是要感謝賴清德總統，如果賴清德總統不如此鴨霸、蠻橫、當家鬧事，怎會提高罷免和釋憲門檻，請民進黨好好學習甚麼叫做人民當家作主，更何況財劃法是民進黨在野時一直力推的，請賴清德不要選上總統就忘了當年努力爭取修財劃法的歷程，請不要打臉當年極力支持修財劃法的賴清德市長。

蔡育輝更痛批，這次修三法，民進黨在立法院是少數，民主進步黨讓人民痛心的是，踐踏數人頭的民主表決，卻大玩用拳頭的暴力衝突，賴系立委鍾佳濱居然拿著油壓剪破壞警方拒馬，另一名賴系立委沈伯洋有高呼，要阻止立院開會，試圖讓在外的1萬多名青鳥衝入立法院，面對這種跟南韓尹錫悅總統宣布戒嚴，要特種部隊衝入國會癱瘓國會，戒嚴民主的行徑如出一轍，難怪南韓主流媒體會直接點名，支持青鳥飛出的賴清德總統支持戒嚴。

蔡育輝拿著「台南大專聲援冬季青鳥」報名表指出，賴清德總統說青鳥飛出是年輕人挺身而出，卓榮泰院長也說感佩走上街頭的青鳥，但請大家看看這份民眾跟國民黨團檢舉的資料，這份冬季青鳥是「有對價」的，要青鳥飛出，要給2700元的高鐵車資，讓青鳥從台南飛到台北參加抗議活動，民進黨執政把黑手伸進媒體，現在又進入校園，民進黨當家鬧事，養1450網軍、2700青鳥，是要告訴全世界，賴清德在養禁衛軍準備宣布戒嚴嗎？