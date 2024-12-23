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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「比中指」算客氣！　徐巧芯曬水潑王美惠照：國民黨不再軟弱

▲徐巧芯向王美惠潑水。（圖／徐巧芯提供）

▲徐巧芯向王美惠潑水。（圖／徐巧芯提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國會20日處理《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》3大爭議修法前，國民黨立委徐巧芯槓上民進黨立委李坤城，當著媒體鏡頭面前比中指、飆粗口，粗鄙行為引發輿論批評。徐巧芯今（23日）表示，「以牙還牙，加倍奉還」一直是自己的信念，「如果我有小孩，我會告訴他，有人欺負你請自己硬起來懟回去。」過去國民去總是好聲好氣，但現在不管文攻或武鬥，都不讓人小看，「我們只是不再軟弱而已。」

上周五民進黨立院黨團為了力阻《財劃法》等修正案通過，一批人先集結破窗進入議場，佔領主席台，當天議場開放，藍綠立委在正門又是一陣推擠，藍委徐巧芯和綠委李坤城爆發口角，徐憤而對李比中指。

徐巧芯今日表示，李坤城的卑劣不是第一天，從五月開始，就請助理在二樓用長鏡頭拍攝偷窺國民黨立委的手機畫面，被抓到還不承認。她說，民進黨當天除了封鎖議場，把媒體席也封鎖，連第四權的新聞自由都要封殺，「結果他（指李坤城）自己當小偷還好意思站在那裡理直氣壯指控別人，說真的，比他中指已經很客氣了，跟這種人根本沒什麼好討論。」

至於，外界質疑，這樣要怎麼教小孩？徐巧芯說，「抱歉喔，如果我有小孩，我會告訴他，有人欺負你請自己硬起來懟回去。」

另，傳出國民黨「鷹派崛起」，徐巧芯對這個說法表示不同意，因為過去國民黨總是好聲好氣，以德報怨，但換來的是什麼？只是一場一場對方的騙術，以及各種欺凌侮辱，如今「我們只是不再軟弱而已」。且加上受傷的藍委吳宗憲，以及扣掉正副院長，藍綠雙邊人數是一樣的，沒有人數優勢，但大家忽視了現在的國民黨已經不一樣，是有決心、有毅力、有默契的團隊，戰略清晰，就是要奪回主席台，讓會議正常進行，也讓民進黨來不及分兵防守，因此在民進黨瞎忙活了整晚的情況下，國民黨僅花13分鐘就攻入議場，一個半小時全數排除霸佔主席台的人。

徐巧芯也秀出一張朝民進黨立委王美惠潑水的照片解釋，「我不是沒來由地做這件事，而是我們在主席台後方的時候，民進黨就不斷對我們的同事潑水，一次又一次。所以我進到議場裡面的第一件事情就是把這些水還給他們，如此而已。」

「以牙還牙，加倍奉還是我的信念。」徐巧芯強調，不管別人認同與否，這就是她自己，用盡一切努力，不讓夥伴受到傷害，要每一個人都能好好的往前走。

最後，徐巧芯表示，「我希望以前總覺得國民黨軟弱無能的，可以看到我們的改變，擁有更多信心。」徐說，藍委現在是既堅強又充滿韌性與決心的團隊，不管文攻或武鬥，都不讓人小看，她們會持續勇往直前，不辜負大家的期待。
 

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