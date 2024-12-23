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草屯彰明電子連7年聖誕點燈　僑光國小變身聖誕花海打卡熱點

▲草屯鎮彰明電子連續7年舉辦聖誕點燈活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯鎮彰明電子連續7年舉辦聖誕點燈活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

聖誕佳節將到，草屯鎮企業彰明電子連續7年舉辦「樂福LOVE草屯聖誕點燈晚會」，20日晚間在僑光國小熱鬧登場，吸引眾多鄉親參與；包括5支iPhone 16手機在內的摸彩大獎，也為活動增添更多驚喜與幸福感。

南投縣長許淑華、縣議員簡賜勝、唐曉棻，南投市長張嘉哲、草屯鎮代理鎮長簡青松、中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、縣府教育處長王淑玲都受邀出席點燈儀式，接著在倒數聲中，聖誕樹在裝置藝術區亮起，伴隨絢爛璀璨的煙火，眾人齊聲高呼「聖誕快樂」；現場裝置藝術燈飾、精彩的表演活動、美味餐車與擁擠人潮，也營造出歡樂與溫馨的節日氣氛，並由許淑華率先抽出活動大獎iPhone一支，隨後再加碼2支IPHONE，帶起活動高潮。

▲草屯鎮彰明電子連續7年舉辦聖誕點燈活動。（圖／南投縣政府提供）

彰明電子表示，今年點燈晚會希望傳遞愛與感恩的理念，讓忙碌的人們在節日氛圍中感受幸福與希望；今年邀請全縣15所學校及多個團體帶來精彩演出，同時號召60個贊助單位共同參與，也準備iPhone手機、住宿券等各項豐富的摸彩品，提供給現場民眾、表演團體及工作人員抽獎。

▲草屯鎮彰明電子連續7年舉辦聖誕點燈活動。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯鎮彰明電子連續7年舉辦聖誕點燈活動。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，感謝彰明電子多年來秉持回饋在地的理念，帶領員工精心籌辦聖誕點燈晚會，也向所有贊助單位表達感謝，。現場不僅有豐富的摸彩品、精彩的表演、煙火秀及美食餐車，另有精心設計的聖誕燈飾與裝置藝術，將僑光國小周邊打造成充滿聖誕氛圍的花田景觀，吸引無數民眾前來打卡拍照，成為草屯每年聖誕季的重要地標。

教育處長王淑玲表示，彰明電子不僅在企業經營上深耕在地，更是熱心公益的典範：多年來積極號召草屯在地企業與團體，共同推動各項公益活動，尤其關注學生與教育事務，如今年的彰明盃3對3籃球賽及協助學生公益餐會等，體現對南投下一代的支持與對這片土地的深情熱愛。

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