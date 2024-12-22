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煙囪、麋鹿、聖誕老人　台南水道博物館用聖誕三元素打造另類裝置藝術

▲台南山上花園水道博物館，利用百年煙囪基座，搭配馴鹿藝術裝置，還有聖誕老人，巧妙融合三個聖誕節元素，打造獨一無二的耶誕氛圍，搭配已進駐的巷仔Niau，再度引起話題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館，利用百年煙囪基座，搭配馴鹿藝術裝置，還有聖誕老人，巧妙融合三個聖誕節元素，打造獨一無二的耶誕氛圍，搭配已進駐的巷仔Niau，再度引起話題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節將至，街頭巷尾開始出現各種應節裝飾，加上連日低溫，更增添過節氣氛，國定古蹟台南山上花園水道博物館，利用百年煙囪基座，搭配馴鹿藝術裝置，還有聖誕老人，巧妙融合三個聖誕節的元素，打造獨一無二的耶誕氛圍，搭配已經進駐的巷仔Niau，再度引起話題。

文化局長謝仕淵指出，歲末是台南最精彩的時候，除了鹽水區月之美術館的年度特展，2024漫月美行動〈時間的縫隙〉已經開展以外，包括總圖、二空新村都有耶誕樹裝置藝術，而臺南400農漁地景藝術節─生生萬物戶外裝置藝術展，也在各區持續進行，搭配各種延伸活動，展現文化首都浪漫風華。

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▲台南山上花園水道博物館，利用百年煙囪基座，搭配馴鹿藝術裝置，還有聖誕老人，巧妙融合三個聖誕節元素，打造獨一無二的耶誕氛圍，搭配已進駐的巷仔Niau，再度引起話題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而位於台南山上區的水道博物館腹地廣大，實在是設置耶誕樹的理想地點，但因為位置及人力問題一直無法克服，相當遺憾；由於園區內有百年煙囪基座，經過同仁巧思，也感謝郭國文立委支援協助，重現聖誕老人駕著麋鹿車，鑽煙囪送來聖誕禮物的場景。

館方表示，入秋以來，園區溫度越來越宜人，在文博會引起話題的兩座巷仔Niauu也移展到園區，吸引遊客前來，加上獨特的聖誕裝置藝術，一定會讓聖誕節更有氣氛；此外，向農業局申請的三千株草花已經完成種植，加上C館花海區灑下的花籽已經開始萌芽，預計在春節可以大綻放，從現在開始到春節，都是適合踏青旅遊的時機，歡迎大家來感受過節的氣氛。

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