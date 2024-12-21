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呼籲民眾用火用電安全　南消一大幸福暖冬聖誕設攤防災宣導

▲台南市消防局第一大隊東山消防分隊21日下午，在2024東山幸福暖冬聖誕趣味大Fun送，設攤與民眾分享防火防災的訊息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊東山消防分隊21日下午，在2024東山幸福暖冬聖誕趣味大Fun送，設攤與民眾分享防火防災的訊息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊東山消防分隊21日下午3時許，在東山區文小二停車場，配合東山區公所2024東山幸福暖冬聖誕趣味大Fun送，設攤與民眾分享防火防災的訊息，內容包括防範一氧化碳中毒、避難弱勢人員防火、用電安全、住警器安裝等，期望讓大家更了解家中危害因子。

▲台南市消防局第一大隊東山消防分隊21日下午，在2024東山幸福暖冬聖誕趣味大Fun送，設攤與民眾分享防火防災的訊息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

冬季已漸漸到來氣溫也逐漸降低，東山消防分隊實施一氧化碳宣導，強化防範一氧化碳意識。洗澡時民眾怕冷便將窗戶緊閉，加上燃氣熱水器安裝不正確，且使用熱水器時間加長，又忽略環境通風，導致瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳。由於一氧化碳無色無臭，常在不知不覺的情況下，造成人員中毒。常見的熱水器錯誤安裝態樣為將瓦斯熱水器安裝在廚房、浴室、走廊等室內通風不良處所及有加裝窗戶的陽台，應盡速將熱水器遷移至屋外、更換為強制排氣式熱水器、或更換為電熱水器，使用時一定要保持通風，才能遠離一氧化碳的威脅。

▲台南市消防局第一大隊東山消防分隊21日下午，在2024東山幸福暖冬聖誕趣味大Fun送，設攤與民眾分享防火防災的訊息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

東山消防隊利用看板向民眾講解如何預防火災發生，如何在火災發生時進行自救和互救。同時也針對民眾推廣「獨立式及連動式住宅火災警報器裝設」、宣導「防範一氧化碳中毒」、「用火用電安全」、「使用溫度感知裝置爐具」、「地震保命3步驟」、「避難弱勢人員防火宣導」、「CPR民眾施作教學」等各式樣消防常識。

▲台南市消防局第一大隊東山消防分隊21日下午，在2024東山幸福暖冬聖誕趣味大Fun送，設攤與民眾分享防火防災的訊息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，透過居家消防安全診斷表，來逐一檢視居家的防火安全是否合格，應定期整理家中的堆積物，在各個房間安裝住警器，熟悉家庭逃生計畫，當災害發生時避難弱者才可以順利逃生。

▲台南市消防局第一大隊東山消防分隊21日下午，在2024東山幸福暖冬聖誕趣味大Fun送，設攤與民眾分享防火防災的訊息。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，唯有透過不斷的防火宣導來提升民眾的防災意識，讓正確的防災觀念向下扎根，才能降低災害發生的風險，多一分防火意識，就少一分災害損失。

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