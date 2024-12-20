LOVE IN 嘉藥聖誕點燈儀式　傳遞溫暖與希望

▲嘉南藥理大學一年一度的傳統聖誕點燈儀式於日前晚間盛大舉行，「LOVE IN 嘉藥 歡慶聖誕節」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕鐘聲尚未敲響，嘉南藥理大學校園提前洋溢著濃濃節慶歡樂氣氛！一年一度傳統聖誕點燈儀式晚間盛大舉行，「LOVE IN 嘉藥 歡慶聖誕節」活動自下午起熱鬧展開，聖誕樹布置比賽、聖誕暖心關東煮義賣、「藥香暖冬 食療相伴」攤位、聖誕花圈手作DIY及文創市集等，各式精彩活動讓整個校園充滿聖誕的喜悅與溫暖。

活動由課外活動組帶領全校多個社團共同籌辦，點燈儀式在嘻研社、熱音社、流創社、管樂社、嘉藥儀隊、競技啦啦隊及吉他社表演聯手揭開序幕，熱情洋溢的表演炒熱現場氣氛，為寒冬夜晚帶來無限活力與歡笑。在聖誕樹佈置比賽中，學生們發揮無限創意，打造出各具特色的聖誕樹，包括具有原住民文化特色的佈置、以環保永續理念用回收塑膠杯製作的小雪人，以及充滿日本風格的櫻花聖誕樹，成為現場拍照打卡的熱門景點。

藥學系與食品系學生會同學運用所學，擺設「藥香暖冬 食療相伴」攤位，同學只要正確回答中藥材名稱，即可兌換一杯熱騰騰的桃膠銀耳蓮子湯或桂圓紅棗湯。首次在台灣過聖誕節的越南專班學生說到，這杯熱飲讓他感受到暖意，也體會到台灣人的熱情與友善。

課外組組長戴金梅表示，今年聖誕點燈儀式特別讓同學們親手以不同國家的文化與特色為主題佈置聖誕樹，聖誕樹裝飾成各國風情展現多元文化魅力，開放報名瞬間額滿，展現同學們對活動的高度期待。學生議會也在現場準備了熱騰騰的關東煮與茶葉蛋進行義賣，並將所有收益捐贈給弱勢團體，以愛心點亮更多希望，傳遞溫暖與關懷。隨著璀璨的聖誕燈飾點亮，嘉南藥理大學的夜晚被光輝籠罩，為師生帶來一個充滿溫馨與感動的聖誕節。

嘉南藥理大學校長錢紀銘表示，聖誕點燈儀式已成為嘉藥的美好傳統。這不僅是一場慶祝活動，更能培養學生團結合作、發揮創意，也象徵愛與希望的傳遞。看到同學們的創意佈置及熱情參與並樂在其中，更能感受到嘉藥大家庭的團結和溫馨，希望這份節日的溫暖與愛心，能延續到校園內外。