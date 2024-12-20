府城迎聖誕　假日活動交通資訊提醒大眾

▲台南市政府舉辦的「搖滾耶誕演唱會」本周末21日開唱，當天下午1時起至11時安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道將配合活動進行交通管制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府舉辦的「搖滾耶誕演唱會」本周末21日開唱，當天下午1時起至11時安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道將配合活動進行交通管制，預計車潮將湧入永華路、府前路及中華西路周邊，請參加民眾將車輛停放於建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便。

交通局建議來往台南府城東西地區的民眾請提前改道，多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來民眾建議改行金華路及公園路。

因應活動人潮及車潮湧入，為減少活動周邊地區交通壅塞情形，交通局規劃免費活動接駁車，民眾可搭乘火車或公路客運，步行至台南火車站附近「北門派出所前」搭乘活動接駁專車，此外，交通局呼籲參加活動的市民朋友亦可多利用既有公車（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31(高鐵臺南站)等8線公車，可於會場鄰近的「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」站位下車，以減少使用私人運具造成交通壅塞及停車不便的情形。詳細公車資訊請洽「大台南公車：https://2384.tainan.gov.tw/NewTNBusWeb/」網站查詢）。

交通局表示，本周12月20日至22日，海安路一、二段有海安商圈主辦的「2024台南聖誕節-繽紛耶誕造樂海安」，將管制海安路（中正路—民生路）雙向道路。預期府前路、金華路、中正路及西門路等周邊道路將容易出現交通壅塞情形，請民眾出遊前多加注意路況，預先改道。

台南市市長黃偉哲籲請市民朋友觀光出遊請先做好行程規劃，為因應交通狀況，已責成交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

交通局局長王銘德表示，交通局持續於大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，即時因應車流狀況啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，視各道路車流狀況調整號誌控制策略，以即時疏解車流。

交通局局長王銘德呼籲，台南地區於假日期間有大量觀光旅遊人潮湧入，請民眾出遊前可先查詢活動相關交通資訊或詳查各活動主辦單位交通規劃措施；另通過性車流的民眾請預先規劃行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛，並請事先查詢活動停車資訊及多利用周邊停車場，並依規定停放，以免違規停放遭取締。