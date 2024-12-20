高雄餐酒館聯名網紅甜點店　酒搭蛋糕！聖誕節剛好微醺

▲高雄餐酒館Bar Doorlight聯手甜點店推出聖誕限定餐點。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

聖誕節想和朋友、情人敲一杯嗎？高雄有3家餐酒館推出調酒與甜點雙重結合，分別與在地網紅甜點店攜手推出聖誕限定套餐，精緻調酒搭配創新甜點、冰淇淋，喝下一杯剛好微醺，品嘗甜點能感受滿滿幸福氛圍，趁機告白就能從朋友升級成情人。

位於高雄三多大遠百附近的「Bar Doorlight」與甜點店「厚山」推出酒搭甜點套餐，將精緻的調酒與創新甜點結合，帶來層次豐富的微醺體驗。Bar Doorlight的調酒以「用酒講故事」為特色，此次推出「瑞雪」調酒，融合紫羅蘭、鐵觀音與cream cheese，酒香鹹香交織，茶香深沉且帶有絲絲甜意。與厚山的開心果巴斯克搭配，帶來清新又深具層次的味覺對比。

▲Bar Doorlight的調酒搭上厚山的達克瓦茲，營造微醺氛圍。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一款「晚風」調酒，將桂花與果香氣泡結合，帶來清新甜美的口感，與厚山限定的玫瑰覆盆子、皇家禮炮蜜蘋果與檸檬、威士忌可可達克瓦茲搭配，與酒品相輔相成，營造出多層次的微醺氛圍。

文化中心附近的「Treelight Bistro」餐酒館，店家將裝潢打造成樹洞概念，還有月球造景夢幻又逼真，用餐環境猶如仙境，業者與「維納絲冰淇淋」聯名合作，將每一口冰淇淋變成甜蜜的告白，光棍可以趁勝追擊。

▲▼treelight將用餐環境打造成樹洞概念。（圖／記者許宥孺翻攝）

業者推出聖誕限定甜點「蘭姆雪景法式」，將奶香吐司與蘭姆葡萄冰淇淋結合，味道層次豐富，彷彿讓人置身於溫暖的小木屋中享受聖誕美景。餐點部分則有乾式熟成鴨胸、嫩煎牛小排等聖誕限定菜單，每道菜都由屢獲獎項的調酒師精心搭配酒品。

位於後驛商圈的「Error 404」餐酒館，店名別有趣味，是高雄首家全品項以茶為主題的調酒吧，並以英式裝潢、台灣茶調酒聞名。業者此次聖誕節與網紅店「倉熊手作甜點」合作，推出茶與甜點的限定甜點套餐，其中最具特色的是「觀音卡崩404」套餐。

▲▼Error 404以茶調酒聞名，搭上網紅甜點店「倉熊」的提拉米蘇，增添微醺魅力。（圖／記者許宥孺翻攝）

套餐使用倉熊的招牌甜點「義式神仙提拉米蘇」，採用3種馬斯卡彭黃金比例減糖製作，與Error 404的鐵觀音調酒相搭，茶香與甜點完美融合，增添了一份獨特的微醺魅力。

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