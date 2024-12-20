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社會 社會焦點 保障人權

降駕乩童糗了！曝路口「常車禍」作法破解　警打臉要罰：2年1起

地方中心／高雄報導

網路知名社群《社會事新聞影音》流傳一段影片，其中兩名「降駕乩童」走在路口，同時表示這個路口經常性車禍，所以需要作法，不過現在警方跳出來打臉！

▲兩名乩童就在路口做法 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲兩名乩童就在路口做法，表示這個路口車禍多，不過警方出面打臉            。（圖／翻攝社會事新聞影音）

《社會事新聞影音》當中的影片敘述表示是在12月18日，地點是在高雄市三民區天津街，兩名乩童在路口噴水作法降低車禍，同時也質疑應該要增設反光鏡，這段影片就被媒體放到三民一分局的新聞群組當中詢問，警方表示這個畫面應該是在113年10月10日在三民區天津街與錦州街口拍攝。

▲兩名乩童就在路口做法 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲兩名乩童就在路口做法 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方檢視影片中該2名男子於路中疑從事宗教儀式行為，已涉嫌違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「行人於交通頻繁之道路附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」（處新台幣500元罰鍰），本分局已通知該二名男子到案說明並將製單舉發。

另影片指述該路口常發生車禍，經查證三民區天津街與錦州街口，自去（112）年1月1日至今（113）年12月20日止，2年間僅發生交通事故1件，該影片指述顯與事實不符，併予澄清。

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