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中油林園廠「法蘭乙烯」外洩　消防噴水警戒...最重開罰2千萬

▲中油林園廠發生乙烯球槽法蘭發生洩漏 。（圖／翻攝高雄市議員邱于軒臉書）

▲中油林園廠發生乙烯球槽法蘭發生洩漏 。（圖／翻攝高雄市議員邱于軒臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳一段5秒影片，稱是高雄中油林園廠的四輕工埸有乙烯大量洩露，所以在噴水警戒中，經求證之後，發現似乎是虛驚一場，但是環保局認為違反空污法第23條，將裁處10萬到2000萬元罰鍰。

影片是在今天（20日）下午將近3點在網路流傳，經過向中油查證之後，中油表示「中油石化事業部林園廠四輕組12月20日下午2時00分乙烯球槽T-3101B進料預冷，發生人孔洩漏，故啟動水霧噴灑。該設備為例行檢修，於檢修後執行試壓查漏正常，於今日現場實施進料冷卻管線，現場人員發現人孔洩漏立即關閉進料，無人傷亡，即回復正常」。

▲中油林園廠發生乙烯球槽法蘭發生洩漏 。（圖／翻攝高雄市議員邱于軒臉書）

▲環保局人員到場檢測 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市環保局到場檢測後，做出說明表示：「中油林園廠的乙烯球槽法蘭發生洩漏，查為球槽檢修完後，送料過程中發現洩漏，立即將球槽內的乙烯進行排空回收，後續將更換法蘭墊，中油並出動廠內消防車灑水戒護。環保局派員至廠區周界進行環境監測，量測總揮發性有機物TVOC濃度為27ppb，尚無異常。經查該廠法蘭乙烯洩漏，未有效收集空氣污染物，違反空污法第23條規定，將裁處10萬元至2000萬元罰鍰」。

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